Amenazan al director del Cereso en Playa del Carmen

De acuerdo a los primeros informes las mantas fueron colgadas a las afueras de un parque y una escuela primaria, que a simple vista parecía sólo una pancarta, pero cuando los vecinos se acercaron confirmaron que tenía un mensaje contra el director del penal de Playa del Carmen, motivo por el cual avisaron a los policías.

El mensaje que tenía era el siguiente:

“P. Señor director del cereso de playa del carmen el preso MANUEL ZARATE que lo tiene en la face 1 nos esta ofreciendo $300,000 MIL PESOS por darle en su madre a usted pero como es un pobre perro veleta diciendo que es JALISCO luego que es PELON y ahora que es GOLFO ese perro no es mas que eso un perro por eso no le tiramos paro, el se pone con los ALIAS en las mantas como el (MICH O PAN SIN TREGUA O TIBURON) y bofa diciendo que tiene al señor CAPELLA y que trajo al mando unico para controlar el penal y que los tiene bajo sus HUEVOS espero tome acciones por que si no le tomares la palabra y sera sera de gratis, por que ese perrono tiene pa tragar, quiere juntar, extorcionando a tiendas de abarrotes, tortillerias, custodios que estan colaborando con ese perro de MANUEL ZARATE van a mamar, esta es la primera llamada comandante MIGUEL se que recive nomina y ISMAEL FLORES NARVAES alias GODY

ATTE:EL VERDADERO GOLFO DE PLAYA

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de las autoridades correspondientes para tratar de verificar si es un mensaje real o sólo es una extorsión, lo cierto es que en las últimos días se han registrado varios hechos de alto impacto, pero también se han registrado varias detenciones importantes.