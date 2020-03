Amarran a niña y la abandonan en una banca de Puebla

Un nuevo caso de maltrato infantil se registró en Puebla, donde una mujer abandonó a una niña en la banca de un parque; antes de cometer el abandono de la menor la mujer la amarró a una banca.

Este lamentable hecho se registró en Paseo Bravo, en un parque localizado apenas a cinco cuadras de Zócalo de Puebla.

Fueron algunos testigos quienes presenciaron el abandono de la menor, los que notificaron a las autoridades respecto a lo ocurrido; los peatones mencionaron que cuando se percataron de lo que hacía la mujer sintieron gran indignación, pero en vez de enfrentarla mejor optaron con reportar lo ocurrido a las autoridades de Puebla.

Después del reporte a las autoridades elementos policiacos se trasladaron al lugar de los hechos para confirmar el reporte y tomar nota de lo ocurrido, al llegar policías se encontraron con la menor y al acercarse se percataron que ella estaba amarrada por la cintura, además tenía un objeto metálico y una cartulina junto a ella. en el cártel que acompañaba a la menor se podía leer:

“Si no me dejaron tener a mis bebés juntos, entonces no la quiero”