Alumna de la UNAM fue violada a plena vista de peatones

Una mujer de 22 años que presuntamente es alumna de la UNAM, fue violada por un sujeto que la amenazó con un arma de fuego.

Amelia hacía su rutina diaria que consiste en salir de su casa antes de la 6 de la mañana para entrar a trabajar a las 7 y asistir a la FES Acatlán en la tarde.

Infografía: Tercera Vía

Alrededor de las 6:40 de la mañana, la alumna del campus de la UNAM bajó del transporte público en el cruce de Periférico y Primero de Mayo, en Nacucalpan, Estado de México, donde no hay policías ni cámaras de seguridad.

El asaltante la despojó de sus pertenencias.

"El sujeto, cuyo olor era asqueroso, me inmovilizó con su arma. Me quedé paralizada mientras me golpeaba ”, declaró Amelia.