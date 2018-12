Alejandrina Guzmán, hija del 'Chapo' le manda conmovedora carta de Navidad a su padre

En estas fechas decembrinas Alejandrina Guzmán, una de las hijas de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, empleó las redes sociales para compartir una conmovedora carta navideña dirigida a su padre que se encuentra en medio de un juicio que enfrenta en Estados Unidos al ser señalado como el líder del cartel de drogas más grande del mundo.

En la carta publicada en su cuenta de instagram, la joven manifiesta su amor incondicional que siente por ‘El Chapo' Alejandrina expresó:

"La típica navidad no es lo que ha caracterizado mi vida. Doy gracias a Dios por haber podido sentir el calor de una familia y por haber podido disfrutar el sentarme en las piernas de mi padre siempre disponibles para mí. En estos momentos en los que no puedo ni entrar al país donde tú estás y mucho menos verte, agradezco las navidades en las que aún prófugos podíamos estar juntos. Me duele saber que pasaras la Navidad a solas sin poder hablar ni ver a tus seres queridos. Te amo papá. Alejandrina”.

Hasta el momento sin conocerse la decisión de las autoridades estadounidenses con respecto al futuro de Guzmán Loera, días antes la joven compartió en la misma red social una imagen del documento con el que señaló que el matrimonio de su padre con Emma Coronel no era del todo válido.