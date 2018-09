Adolescente anuncia su muerte en Facebook: "Mañana me voy a suicidar, fue un gusto haberlos conocidos"

Una adolescente publicó en su cuenta de Facebook una insólita despedida; pues compartió una imagen que decía:

Al día siguiente de haber compartido dicha imagen, la joven fue hallada muerta al interior de una casa abandonada.

Esta escalofriante situación, ocurrió la noche del sábado, tras el contundente mensaje de la adolescente en el que se expresaba de manera clara que se quitaría la vida; y fue durante la madrugada del domingo cuando su cuerpo fue hallado sin vida, en una vivienda abandonada en la colonia Los Arroyos, en Hermosillo, Sonora. Según los informes cerca de las 4:00 horas del domingo, una llamada ingresó al número de emergencias 911 anunciando que una adolescente intentaba quitarse la vida.

Sin embargo esa no fue la única llamada, ya que; minutos más tarde una segunda llamada confirmó que la joven de 14 años fue localizada ahorcada en el interior de una casa abandonada, conocida como el “Casino del Diablo”, misma a la que elementos de la Cruz Roja llegaron a auxiliar el momento, ya era demasiado tarde; por lo que tuvieron que realizar el levantamiento del cuerpo. Cabe destacar que su cuerpo fue encontrado por otros menores, asimismo los agentes de corporaciones de seguridad realizaron el Informe Policial Homologado, donde detallan que la víctima, identificada como Karen Michael Peralta Bernal.

En busca de algún rastro que haya provocado su muerte, el registro de actividades que Karen Peralta presentaba en su cuenta de Facebook giraba entorno a era una relación de amigos, bebidas embriagantes y presuntas drogas; a demás se prevé que la adolescente se encontraba pasando por una decepción amorosa, pues una de sus publicaciones decía:

“El ya no regreso, no otra vez, qué bueno que hasta ahora no te haigas arrepentido, me voy muy contenta, por eso (sic)”.