Adolescente abusó sexualmente de un niño; “no puede ser detenido”, Fiscalía

Luego de que se dio a conocer que un adolescente abusó sexualmente de un niño pequeño en el municipio de Escobedo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer que hay una carpeta de investigación por el caso, pero de acuerdo a la ley el agresor está en libertad.

El caso de abuso sexual sucedió hace casi dos meses, pero el caso ha tomado fuerza, luego que se supiera que el adolescente y presunto agresor continúa en libertad.

Al momento, La Verdad Noticias tuvo conocimiento que el salón de fiestas infantiles “Kiddos”, donde ocurrió la agresión, fue clausurado, pero la madre del menor publicó en sus redes sociales la narración de todo el calvario.

Adolescene abusó sexualmente de un niño

La víctima de 5 años fue abusado por un menor de 13 años en una sala de fiesta.

La madre de la víctima narró cómo se dio el abuso sexual. El 18 de noviembre, su hijo Marcelo, de cinco años de edad, fue abusado sexualmente por un adolescente de 13 años que trabajaba en el lugar.

El abuso contra el menor sucedió en una casita de juegos que estaba iluminada por luces neón y el resto estaba en oscuridad, debido a que la temática era de videojuegos.

“Marcelo se quedó ahí, esa parte no logro entenderla al 100, entonces me acerco y veo a Marcelo como inquieto, diferente, con la mirada perdida, salgo y me dice ‘Mamá, el muchacho me metió el pene a la boca’”, recordó.

La madre vio cómo su hijo se limpiaba la boca con asco, por lo que acudió con la mamá del festejado, pero esta no quiso hacer “un escándalo”; en ese punto la madre llamó a la policía pero ésta tardó casi media hora en llegar.

Mientras esperaba a la policía confrontó al adolescente, pero este le dijo que no fue el pene lo que le metió sino que fueron sus dedos porque el niño se había metido un objeto y se estaba ahogando.

La madre confiando en lo que dijo su hijo, acudió ante la Fiscalía para levantar la denuncia correspondiente en contra del menor.

Arrestan y dejan libre a presunto violador

Pese a las denuncias, el menor que abusó de un niño de 5 años está en libertad.

En primera instancia, el abusador fue puesto a disposición del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, en donde estuvo detenido mientras las autoridades resolvían su situación legal.

Pero debido al Artículo 122 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no se podrán imponer medidas restrictivas de libertad (cautelares o de sanción) a los adolescentes menores de 14 años, sin importar el delito por el que estén siendo acusados.

Debido a esta ley, el adolescente que abusó del niño fue liberado y las autoridades solo procedieron a tramitar los protocolos de protección y atención integral a la víctima que consisten en asistencia médica, psicológica y asesoría jurídica.

El adolescente abusó sexualmente de un niño, pero la Ley lo protege de ser detenido como los adultos, por lo que solo acude voluntariamente a tratamiento psicológico en el Centro de Atención Integral para Adolescentes CAIPA por un periodo de seis meses.

