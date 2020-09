Activistas vinculan a la Policía en el 44% de las desapariciones de Veracruz | Especial

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) acusó a la Policía de Veracruz de estar involucrada en por lo menos el 44 por ciento de las desapariciones registradas en el estado, además de que el 46 por ciento de los raptos se llevaron a cabo de manera colectiva o masiva.

Las declaraciones del IMDHD, están basadas en el proyecto “Dignificando la memoria”, el cual fue realizado por los activistas en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quienes documentaron los testimonio sde 300 familiares de desaparecidos en el estado.

En el informe, fueron recopiladas las historias de 253 hombres y 47 mujeres, quienes tenían ocupaciones diversas las cuales iban desde estudiantes, hasta comerciantes o choferes del transporte público. La mayoría eran el sustento económico de las familias.

Participa Marina, Ejército y Policía en desapariciones

La información recogida por las activistas también refiere que la mayoría de las desapariciones ocurrieron en la vía pública, luego los domicilios y en tercer sitio los lugares de trabajo. Además, en gran parte de los casos, los captores recibían ayuda de corporaciones como la Marina, el Ejército o la misma Policía Estatal.

“Veracruz, hay que decirlo con todas sus letras, vive los peores momentos de su historia porque desde hace 12 años se instauró la práctica de la irresponsabilidad y de la rapiña como método de gobierno, lo cual resultó el mejor incentivo para que una buena cantidad de alcaldes emularan semejantes prácticas”, se lee en el documento.

Municipios con más desapariciones forzadas

El informe también detalla cuáles han sido los municipios de Veracruz que han registrado mayor número de desapariciones forzadas, basándose en la recopilación realizada. Las localidades son las siguientes:

Veracruz con 52 desapariciones

Poza Rica con 29 desapariciones

Xalapa con 22 desapariciones

Orizaba con 20 desapariciones

Coatzacoalcos 18 desapariciones

Córdoba 13 desapariciones

Papantla 10 desapariciones

No obstante, según detalla el documento, estas cifras no muestran ni la mitad de las desapariciones forzadas que ha registrado Veracruz desde 2012, fecha en la que la violencia aumentó considerablemente, pues muchas familias de personas desaparecidas no denuncian por miedo, estigma, entre otros factores.

