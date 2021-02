Abogados de Emma Coronel aseguran que ser esposa de 'El chapo' dificulta su caso

Tras la detención de Emma Coronel durante este lunes en el aeropuerto internacional Dulles en Virginia, la esposa del famoso narcotraficante conocido como ‘El chapo’ Guzmán, tendrá su audiencia con un juez hoy.

A pesar de que se dijo que podría declararse como no culpable, los abogados de Emma Coronel, declararon que su caso podría dificultarse por el hecho de ser la esposa de Joaquín Guzmán Loera, de quien también son abogados.

El chapo podría enviar a la cárcel a Emma Coronel

Emma Coronel enfrenta múltiples cargos por narcotráfico

La magistrada Robin Meriweather es quien fue encargada para el caso de Emma Coronel, ya que es la más calificada debido a su experiencia con este tipo de casos, en especial los relacionados con el narcotráfico a nivel internacional.

Como te informamos en La Verdad Noticias, al momento de su detención por parte del FBI, Emma Coronel fue acusada de cargos de narcotráfico internacional por contrabandear cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en grandes cantidades dentro de EU.

Asimismo, se le vincula como cómplice directa de la fuga de su esposo del penal del altiplano en Juárez y de su intento de fuga antes de ser sentenciado en Estados Unidos, donde actualmente cumple una condena de cadena perpetua.

Investigación secreta contra Emma Coronel sale a la luz

El matrimonio de Emma Coronel con el Chapo podría ser crucial para su sentencia

Por otro lado, la detención de la ex reina de belleza y esposa de ‘El chapo’ Guzmán, no fue una coincidencia, pues finalmente se reveló que se había iniciado una investigación en su contra tras la detención del ex líder del cártel de Sinaloa.

Mariel Colón Miró, abogada de Emma Coronel declaró que el juicio va ser muy diferente al de El chapo, ya que son dos personas totalmente diferentes, pero al tener un lazo con el criminal condenado por narcotráfico, su situación legal podría complicarse y costarle su libertad.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.