Abogados de Emma Coronel acusan a autoridades de conspirar para matarla

El caso contra Emma Coronel por múltiples cargos de narcotráfico no deja de complicarse desde su detención el pasado 23 de febrero, donde autoridades estadounidenses la arrestaron en el aeropuerto internacional de Dulles en Virginia.

Aunque se dice que la esposa de El chapo no recibiría el mismo juicio que su esposo, los abogados de la influencer aseguran que las autoridades mexicanas conspiraron en su contra filtrando información delicada para matarla junto con sus hijas.

Emma Coronel acusa de intento de asesinato

El abogado de Emma Coronel dio la declaración en un programa

Uno de los abogados de Emma Coronel, Jeffrey Lichtman declaró recientemente que los rumores sobre la posible liberación de información por parte de Emma Coronel para delatar a altos miembros del cártel de Sinaloa, fue obra del gobierno.

Debido a las represalias, los miembros del grupo criminal podrían haber acabado tanto con Emma Coronel como con sus hijas, por el riesgo de que liberara información sobre las operaciones criminales que tiene el grupo que lideraba su esposo El chapo.

Durante este lunes fue cuando el abogado difundió el comunicado, asegurando que los rumores que se filtraron formaban parte de una estrategia diseñada para matar de forma indirecta a Emma Coronel tras su detención por parte del FBI en Estados Unidos.

Conspiración podría liberar a Emma Coronel

El rumor sobre Emma Coronel podría facilitarse su liberación

A través del programa The other side of midnight fue donde el abogado de Emma Coronel, quien también defendió a El chapo Guzmán, reveló que los rumores sobre la posible filtración de información del cártel de Sinaloa por parte de Emma Coronel estaba sucediendo.

De acuerdo a lo que averiguamos en La Verdad Noticias, los rumores sobre Emma Coronel comenzaron a difundirse a través de un sitio llamado Vice, y el abogado catalogó las supuestas acciones del gobierno como lo más vil y despreciable que ha visto en 30 años.

