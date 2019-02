AMLO gestiona visa para mamá de "El Chapo"

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte defendió las acciones del Gobierno, ya que se estan llevando a cabo las gestiones para que la mamá y dos hermanas de Joaquín “El Chapo” Guzmán tengan apoyo institucional para conseguir visas que les permitan entrar a Estados Unidos y visitar a su familiar.

AMLO gestiona visa para mamá de "El Chapo"

Jesús Seade defiende dichas gestiones

El presidente, Andrés Manuel López Obrador causó controversia cuando prometió interceder en la petición de Consuelo Loera, madre de “El Chapo”, y dos de sus hermanas, para que se les otorguen visas para visitar al famoso capo.

Mamá del Chapo

"No creo que la mamá traiga armas escondidas"

“Es algo que me parece muy natural, no veo cuál sea el riesgo, no creo que la mamá traiga armas escondidas en sus zapatos”, dijo Jesús Seade.

Para Seade el de la familia Guzmán es “un caso normal”, y no ve razones para tratarlos diferente.

Difunden carta del Chapo a Dámaso; le encargaba a sus hijos

"Que “El Chapo” sea famoso no es una base moral para darle un trato más negativo, al contrario": Seade.