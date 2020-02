AMLO anuncia que se preparan para recaptura de Ovidio Guzmán

El pasado 17 de octubre de 2019, elementos del ejercito realizaron un operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán López, también conocido como ‘El ratón’ hijo del capo de la droga Joaquín ‘El chapo’ Guzmán.

Tras la enorme movilización por su arresto y repentina liberación, una de las masacres y desastres más grandes re registraron, ya que elementos del cártel de Sinaloa hicieron los estragos necesarios para forzar a las autoridades a liberarlo.

Aunque también se reveló que Ovidio Guzmán no tiene una orden de aprehensión en México, esto no significa que las autoridades no continúen en su búsqueda, pues aún se espera su captura.

Ovidio Guzmán es buscado en Estados Unidos

El gobierno mexicano, encabezado por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ya se prepara para la recaptura de ‘El ratón’, pues Alfonso Durazo, titular de la secretaría de seguridad y protección ciudadana dio el comunicado.

Aunque Ovidio Guzmán no puede ser procesado en México ya que no cuenta con una orden de aprehensión, su arresto su puede efectuarse con el objetivo de ser extraditado a Estados Unidos, donde si cuenta con una orden de extradición.

Se informó que un juez del distrito de Columbia en Washington, DC requiere su arresto ya que es acusado de conspiración para el tráfico de drogas dentro del país norteamericano.

“Está sujeto sólo a una orden de extradición, hubo un operativo fallido del que ya se ha hablado de manera suficiente, sólo es por esa responsabilidad que debemos actuar nuevamente por su detención”.

Esta fue la declaración de Alfonso Durazo durante la firma del convenio entre la unidad de inteligencia financiera y la coordinación nacional anti secuestro, respecto a la situación actual de Ovidio Guzmán.

Cabe mencionar que el hijo de ‘El chapo’ volvió a estar en boca de todos después de que se especuló que asistió a la boda de su media hermana alejandrina Guzmán en Culiacán, donde casi toda la ciudad se cerró para el evento, aunque su presencia nunca se confirmó.

