¡ALERTA! Denuncian a chofer de DiDi, intentó secuestrar a una joven en la CDMX

Un chofer de la empresa DiDi, que presta el servicio de taxis a través de una aplicación móvil, fue denunciado públicamente por una joven identificada como Perla “N”, al señalar que intentó secuestrarla cuando solicitó un servicio con dirección a su domicilio en la Ciudad de México (CDMX).

En redes sociales la joven Perla “N” explicó que a pesar de ser renuente a utilizar este tipo de transportes por los insuficientes y deficientes filtros que existen en este tipo de empresas, se vio obligada a solicitar un servicio de su trabajo a su hogar.

En primer lugar, dijo, le pareció extraño que el chofer no le preguntara que ruta seguir para llegar a su destino, pero trató de calmarse y dejó que el chofer realizara el recorrido, se colocó sus audífonos y no le prestó atención al camino hasta que notó que el chofer había desviado cerca de Calzada Tlalpan, pero consideró que la aplicación había cambiado la ruta.

Después de tres minutos, “me alarmó la situación. Previo a emitir comentario al chofer, me aseguré de enviar mi ubicación en tiempo real a mi familia y a mi mejor amiga (Liliana “R”). Al quitar el volumen de mis audífonos me doy cuenta que el conductor tenía activos dos navegadores, uno donde le decía que se reincorporara a calzada de Tlalpan (lugar en el que se desvió y que era la ruta prevista para mi destino) y, el otro, que marcaba las indicaciones que él seguía, con dirección a Ecatepec”, narró.

Luego de enviar su ubicación a su familia y mejor amiga, Perla solicitó al chofer identificado como Edgar, que la dejara en ese lugar, sin embargo, el chofer se negaba a detener su camino bajo el argumento de que era una vía rápida.

Poco después, Liliana “R” le marcó a Perla para preguntarle diversos datos del vehículo en el que se trasladaba ya que solicitaría una patrulla para que la auxiliara. Ante esta acción, el chofer entró en pánico y metros más adelante se orilló y dejó que la joven se bajara del vehículo.

El sujeto se llama Edgar, conduce un vehículo Nissan March, color azul oscuro con placas de circulación MXG 3378.

“Afortunadamente me pudieron pedir un Uber para que regresara a casa y pude llegar a abrazar a mi mamá, a mi cachorrito, a mis hermanas. Afortunadamente iba despierta y pude poner atención de lo que ocurría en ese momento, pero pudo no haber sido así”, refiere.

DiDi omisa al reporte

Una vez a salvo, Perla realizó la denuncia correspondiente ante la empresa DiDi. Los empleados operativos le confirmaron que, en efecto, tenían registrado un desvío de la ruta original y únicamente le ofrecieron disculpas.

Por último, Perla exhortó a la sociedad en general a estar alertas antes estas situaciones, “amigos de verdad, siempre sigan su instinto, no minimicen lo que presienten ni tachen de “paranoicas” a las personas que se la viven advirtiéndoles (hoy una de ellas me salvó la vida).

“No, No venía alcoholizada, No venía de una fiesta, No usaba minifalda, tampoco tacones, sólo portaba una sudadera y tenis, lo que siempre me pongo al salir del trabajo”, señaló.

