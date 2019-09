¡AL NATURAL! Emma Coronel sorprende con brutal foto en redes sociales

Recordemos que Emma Coronel, ha sido una de las personas que más fama ganó después de que el ex líder del Cártel de Sinaloa fuera extraditado y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, ya que al capo se le declaró culpable a más de diez cargos.

La también ex reina de belleza, se ha mantenido firme desde que los juicios en contra de “El Chapo” iniciaron el pasado 5 de noviembre del año 2018 en la corte de Nueva York, y aunque no tuvieron comunicación directa entre sí, las miradas entre Emma Coronel y el narcotraficante sinaloense no se hicieron esperar, tanto, que hasta las autoridades estadounidenses tuvieron que “poner un alto” a el narco, ya que no podía dejar de ver a su esposa.

Una de las cosas por las que Emma Coronel no ha pasado desapercibida ante los reflectores es su belleza, ya que su escultural cuerpo, su cabello negro, sus grande ojos y sus labios han marcado “la combinación perfecta”, de hecho, las autoridades de Nueva York, la apodaron “La Kardashian de Sinaloa”.

La actual esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, decidió mostrar una foto a sus seguidores de redes sociales justo y como Dios la trajo al mundo: sin maquillaje.

AQUÍ LA FOTO:

La foto de Emma Coronel ha causado demasiada polémica en las cuentas de internet, ya que son muy pocas veces en las que la ex reina de belleza se ha dejado ver sin una sola de maquillaje, y es que se vea natural, la esposa del capo de Sinaloa no pierde la belleza que la caracteriza.

Aunque con el largo de los años que ha compartido su vida con el “El Chapo”, Emma Coronel ha tenido una evolución en las facciones de su cara y cuerpo, haciendo evidente que se ha dado algunas ayudaditas de cirugías estéticas y faciales, sin embargo, esto no ha desanimado a sus seguidores, quienes comentaron que la mujer es hermosa sin importar lo que se ponga o lo que se haga.

