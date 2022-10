A tres años del “Culiacanazo”, el momento que sicarios secuestraron una ciudad

Este lunes 17 de octubre se cumplirán tres años del llamado “Culiacanazo” suceso que dejó una huella imborrable para quienes fueron testigos del poder de los grupos criminales los cuales pudieron “secuestrar” a una ciudad con el fin de presionar al gobierno.

Aquel 17 de octubre de 2019, La Verdad Noticias dio a conocer la detención y liberación de Ovidio Guzmán López, pero este hecho marcó un antes y después para Sinaloa y en general para todo el país.

¿Cómo fue qué sucedió aquel “Culiacanazo”?

El Culiacanazo

17 de octubre de 2019, detienen a Ovidio Guzmán López.

Aquel jueves 17 de octubre del 2019, el tráfico vehícular no estaba tan concurrido ya que las clases se habían suspendido por una zona de baja presión, pero lo que no esperaron era que en vez de lluvia lo que llegó fueron las balas de los disparos de armas largas.

Ese día, un grupo de amigos salió del trabajo a festejar el cumpleaños de un compañero, pero no imaginaban el terror que vivirían, luego que fuera capturado Ovidio Guzmán López.

Rubén y Pablo celebraban en un restaurante del sector Tres Ríos de Culiacán, cerca de las 15:00 horas cuando de pronto su festejó fue interrumpido por el sonido de cristales reventándose ante el impacto de balas.

“Los del valet parking que estaban afuera nos dicen: métanse, métanse todos, corran y entonces en segundos toda la gente se paró, el restaurante estaba abarrotado a más no poder, todos se metieron al baño”…

En ese momento, los testigos cuentan que todo parecía ir en cámara lenta, nadie tenía certeza de nada, sólo sabían que debían buscar un lugar seguro ante las rafagas de balas que venían por todos lados.

Rubén, quien relató para el medio Milenio, dijo: “Delante de nosotros había una mesa con una familia, eran tres niños y papá y mamá, por el caos no alcanzaron a meterse, se metieron debajo de las mesas y ahí se quedaron, a un lado había una señora de la tercera edad que no alcanzó a meterse y así la arrollaron, todo fue puro caos”.

El “Culiacanazo” en redes sociales

Sobre lo que sería conocido como el “Culiacanazo”, nada se sabía en redes, nadie daba información.

En medio del conocido “Culiacanazo”, las redes sociales solo reportaban robos de vehículos a diestra y siniestra, pero no había un reporte oficial de los evidentes hechos violentos. Al paso de pocos minutos comenzaron a surgir las imágenes violentas: camiones incendiados, calles bloqueadas y personas escondidas en centros comerciales.

En los videos, de fondo, se escuchaban ametralladoras y disparos.

Cuando la primera refriega cesó, los comensales del restaurante donde estaban Rubén y Pablo, salieron a ver qué había sucedido, pero prácticamente de inmediato se dio un nuevo encontronazo entre sicarios y militares. Todos corrieron de nuevo al interior, pero cuando Rubén volteó, Pablo ya no lo acompañaba.

Acto de heroísmo en medio del “Culiacanazo”

“Cuando lo vi estaba tirado en el piso y tenía la pierna llena de sangre, una bala lo había alcanzado, a como pude fui por él, nos arrastramos hacía una pequeña bardita, para cubrirnos de los disparos, a unos metros un tanque militar y los sicarios se disparaban frente a frente, el estruendo de las balas nos hizo pensar que ahí se había terminado todo, pero en la primera oportunidad lo arrastre hacía dentro del restaurante y ahí le hicimos un torniquete para que no perdiera la pierna”, comentó.

Esta acción fue considerada por sus amigos como heroísmo, pero Ruben dice que es solidaridad, cuenta que solo corrió hacía su compañero, lo sujetó firme y arrastró con todas sus fuerzas hacía el interior del restaurante, mientras aún tenía cerca a los sicarios y tanquetas militares en plena ofensiva.

“Él es muy amigo mío y hemos pasado muchas cosas juntos, en un momento sí, no te voy a mentir, sí me pasó por la cabeza: mejor me voy, me resguardo solo, lejos de todo, pero pues te gana el sentido… no del heroísmo sino de compañerismo”, expuso.

Tras vivir el “Culiacanazo”, reconoció que muchos han criticado la medida del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a Ovidio, sin embargo, para quienes estuvieron en el “ojo del huracán”, en la escena del crimen más sangrienta, fue un alivio que todo aquello terminara esa tarde.

