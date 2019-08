A prisión policía por violar a una mujer en instalaciones de la Procuraduría

Últimamente son más los elementos policiacos que han sido detenidos o vinculados a proceso legal por abusar sexualmente de alguna víctima, en esta ocasión, David “F”, quien también es parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fue detenido por supuestamente violar a una mujer dentro de las instalaciones de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 3 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), cuando supuestamente la afectada había ido a denunciar a amenazas por parte del uniformado.

Después de que el policía fuera aprehensión, el Ministerio Público de la PGJCDMX comunicó que el hombre ya se encontraba en prisión preventiva cautelar y que sería vinculado a un proceso legal por el delito de violación en agravio de una mujer.

Los hechos se registraron el pasado martes por la tarde cuando la PGJCDMX emitió información acerca de un elemento de la SSC que fue detenido de manera inmediata después de que abusara sexualmente de una mujer, ya que el delito se había cometido dentro de las instalaciones de la dependencia, lugar donde la víctima solicitó ayuda.

Las autoridades comunicaron que el policía se encuentra recluido en el Centro de Reclusión de la Ciudad de México, donde un juez ordenó que se quedará hasta que se terminara con las investigaciones correspondientes y se pueda determinar su situación condenatoria por el delito de violación

Por su parte la Procuraduría, expresó que se le brindará todo el apoyo legal e integró a la afectada para que su violador pueda recibir el castigo necesario por parte de la ley.

Las primeras investigaciones, señalan que la mujer se encontraba en las instalaciones de la dependencia cuando cerca de las 18:30 de la noche el uniformado identificado como David “F” la amenazó y terminó abusando sexualmente de ella.

"Me dijo que no gritara, porque sabía dónde vivía, y que si decía algo me iba ir a buscar”