A mi hija “parece que se la tragó la tierra”

Viviana Lugo Pérez fue vista por última vez el 20 de junio de 2020, cuando salió de su domicilio, ubicado en la Lagunilla, alcaldía Cuauhtémoc, en el corazón de la Ciudad de México.

Todavía el señor que le arrendaba un cuarto para vivir le preguntó si regresaría a la hora de la comida, pues su familia tenía cercanía con ella; sin embargo, ya no se supo nada de ella. Han pasado más de dos años y su mamá Martha Pérez continúa buscándola con la ilusión de encontrarla.

“Mi ilusión es encontrarla, va para dos años y medio y hasta ahorita es la hora, y el momento que no sabemos nada de ella. ¿Cómo es posible que a una persona se la trague la tierra? Realmente no sé si las autoridades estén haciendo su trabajo, vas haces tu denuncia y el caso se queda ahí porque, qué más haces”, afirmó la señora Martha Pérez en entrevista con La Verdad Noticias.

La historia de Viviana se suma a las 937 mujeres que no han sido localizadas en los últimos tres años como lo señala el Registro Púbico de Personas Desaparecidas de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

La recopilación de los datos indica que, en 2019 se contabilizaron 101 casos de mujeres desaparecidas; en 2020, 372; en 2021; 309 y en 2022, 155 carpetas de investigación sin resolver.

La alcaldía Iztapalapa suma 144 desapariciones de mujeres; seguida de la Gustavo A. Madero con 107 casos y, en tercer lugar, la alcaldía Cuauhtémoc, con 101 incidentes registrados.

En la actualidad, Martha Pérez espera que su hija aparezca con vida, pero la inacción de las autoridades hace que el caso quede impune en un país donde hay 107 mil 971 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La madre de Viviana, quien se encuentra en Tecámac, Estado de México, acudió a las autoridades estatales para levantar una denuncia, pues en la Ciudad de México argumentaron que, por vivir en otra entidad, la denuncia debería ser ante la fiscalía estatal y no en la CDMX.

“Ocho días antes de que ella desapareciera estuvo aquí con nosotros como tres días, ya después se fue porque las habían descansado de su trabajo e iban a volver a trabajar. Después de que ella se fue yo estuve en contacto con ella todavía una semana”, explica a La Verdad Noticias.

Luego de no contestar las llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y de Facebook, una compañera de trabajo pidió ayuda en redes sociales para localizar a Viviana.

“La última vez que yo estuve en comunicación con ella fue el 19 de junio, fue el último día que tuve comunicación con ella a las 6:00 de la tarde”, dijo la señora Martha, por lo que hablaron un día antes de la desaparición de Viviana.

Por lo que el 5 de julio de 2020, la señora Pérez decidió acudir ante la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.

Asegura que no acudió antes a levantar la denuncia porque la comunicación con su hija podía suspenderse por tres o más días; sin embargo, expertos en búsqueda aseguran que las primeras 72 horas son cruciales para localizar a una persona.

No hay sospechosos

La señora Martha cuenta a La Verdad Noticias que Viviana tenía alrededor de tres años separada de su pareja, con quien procreó un niño de 12 y una niña de 10 años.

A pesar de que el papá era el responsable de la custodia de ambos menores de edad, “en el último año o más ella era quien trabajaba para mantener a sus hijos, porque el papá de sus hijos se había casado con otra persona”.

La señora Martha descarta que la expareja de su hija esté relacionada con la desaparición de Viviana; asimismo, desconocía si la joven de 27 años tenía otra relación afectiva o quienes eran sus amigos.

“Sospechas no tengo de nadie, estamos con la página en blanco sin sospechas de nadie; a lo mejor se llegaba a pensar en el papá de mis nietos, pero pues al parecer queremos creer o pensar que no tuvo nada que ver”, aseveró.

Impunidad, problema sistemático

Leslie Jiménez Urzúa, abogada y coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, afirmó a La Verdad Noticias, que al menos ocho mujeres desaparecen al día, lo que agudiza la impunidad en México.

“Estos datos son de la Comisión Nacional de Búsqueda y tan solo en este año se tiene registrado mil 362 mujeres desaparecidas y no localizadas, lo que da un número de que, al menos ocho mujeres, desaparecen al día”, afirmó la especialista.

Jiménez Urzúa considera que la impunidad es problema sistemático y estructural que implica la no sanción de un hecho y acto jurídico por parte de las autoridades.

“Además de la no sanción, implica la no investigación o la no acción para atender o resolver un hecho que puede ser un hecho jurídico como una violación a derechos humanos o un tema concreto de un delito”, afirmó la abogada.

De acuerdo con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, a partir de1964 hasta mayo de 2022 han desaparecido 100 mil personas en México.

Por lo que la especialista afirma que la impunidad en violencia de género, que engloba feminicidios, violencia familiar y desapariciones entre otros, se enfoca en la negativa de servicios y revictimización.

“(Se niega) darle seguimiento a la carpeta, en no implementar medidas de protección o redes de protección. Son diferentes momentos en los que se puede ver esta inacción de las autoridades que siguen perpetuando la impunidad”, finalizó.

