A finales de semana podría sumarse la Guardia Nacional a operativos en el transporte

Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana, comunicó durante una entrevista que la Guardia Nacional podría unirse a los operativos del transporte público a finales de esta semana, todo con el fin de erradicar las extorsiones e incendios en contra de las unidades como se había estado viendo durante las últimas semanas.

“Ya estamos en las pláticas correspondientes, la jefa de Gobierno hizo la solicitud manera formal para que la Guardia Nacional se sume tanto del lado del Estado de México como de este lado en Gustavo A. Madero estos operativos, tanto arriba de unidades como en las revisiones”.

El titular señaló que esperan que para la próxima semana los operativos dieran inicio ya que solamente se encuentran esperando el plan de trabajo de los cuerpos policíacos para que su forma de luchar en contra del crimen organizado sea más que eficaz.

El mandatario agregó y explicó que la Guardia Nacional ya cuenta con el equipo y con la capacitación correcta para revisar cada una de la unidades, además de que se encuentran completamente listos para prevenir incendios, sobre todo en los lugares donde ya se había registrado anomalías.

“Aquí la única diferencia es que no vamos a hacer el acompañamiento solo revisiones en el paradero, solo la presencia y la protección a los conductores que es lo que estamos haciendo en Indios Verdes y en La Raza”.

Orta Martínez, dijo que hasta el momento no se había logrado detener a nadie, sin embargo no era razón bajar la guardia, ya que normalmente los grupos delictivos atacan cuando menos lo esperan y lo más importante siempre será el bienestar de las personas y de los ciudadanos en general, por lo que buscan que no se genere otra incidencia como la anterior.

“Los elementos se suben de manera aleatoria en horarios indistintos y lo mismo hechos acordado en el Estado de México, ellos harán lo mismo”.

