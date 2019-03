"A Joaquín lo hicieron demasiado famoso", Emma Coronel

Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera habló el último mes del año pasado con Univisión Noticias en exclusiva. En la entrevista, la esposa del capo habló sobre su vida con Joaquín y sobre el juicio en donde se encontró a su marido culpable de 10 cargos.

La ex reina de belleza dijo que a su esposo se le ha hecho demasiado famoso pues cuando en la Corte, Joaquín no era culpable de ciertas cosas, la prensa no publicaba nada sobre eso:

"No se si los medios de comunicación, o qué este pasando? que le dieron demasiada fama a Joaquín, lo hicieron demasiado famoso, cuando la prensa escucha que 'no era esto' o 'no hacía esto', no lo ponen"

Emma Coronel y Joaquín Guzmán

"Cuando escuchan que vivía sencillo, ¿porqué no lo publican?", dijo Coronel.

"Lo tienen en un pedestal, quieren que Joaquín siga siendo esa persona famosa para seguirle sacando noticias, cuando escuchan que era humilde no quieren que sea esa persona", afirmó.

Por otro lado, cuando las periodistas cuestionaron a Emma Coronel sobre si se siente segura en México o prefiere seguir en Estados Unidos, la mujer dijo que ella en cualquier lugar se siente en paz.

Checa la entrevista completa:

