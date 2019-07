A Joaquín El Chapo Guzmán le pegaron con un rifle en la cabeza, afirma Emma Coronel

Recientemente los medios de comunicación han compartido información sobre la entrevista exclusiva entre Jesús Esquivel y Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. El autor cubrió el juicio contra Joaquín Guzmán y lo escribió ordenadamente en su "Crónica de la caída del Chapo", publicado por Grijalbo.

El autor narro la entrevista con Emma Coronel con gran detalle, en ésta hubo momentos de tensión como cuando la ex reina de belleza platicó sobre aquel momento en que detuvieron a su esposo -El Chapo- junto a ella y posteriormente lo golpearon en la cabeza con un rifle.

Tras detenerlos fueron separados, Emma Coronel permaneció en una habitación mientras a Joaquín se lo llevaron y las niñas estaban en otro cuarto alejado.

¿Y dejaron a las niñas arriba, solas?

"Es lo que yo no sé, nunca supe, ellos decían que no. Una de las veces que yo miré, porque aún no me vendaban los ojos, vi que le pegaron a Joaquín…"