A 25 años de su asesinato, ¿quién fue Colosio?

¿Qué mexicano no recuerda a Colosio? Hoy, a 25 años de su muerte, aquel que fuese candidato a la presidencia de México en 1994; fue asesinado el 23 de marzo, de ese mismo año.

¿Quién era Colosio? Vida e historia:

Oriundo de Sonora, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un político y economista mexicano, nacido el 10 de febrero de 1950. Fue hijo de Luis Colosio Fernández y Armida Ofelia Murrieta García. Formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al postularse como candidato a la presidencia de México y desempeñar como: diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. En 1982, contrajo matrimonio con Diana Laura Riojas; en 1985 nació el primero de sus hijos Luis Donaldo y en 1993, la segunda; quien fuera Mariana.

¿Cómo murió Colosio?

Hoy 25 de marzo de 2019, se conmemoran 25 años de aquella tarde tétrica en la que Luis Donaldo Colosio fue asesinado a sangre fría en un conocido 'miting', mismo que consistía en visitar las zonas, regiones y diferentes ciudades del país como parte de su campaña politica.

Al rededor de las 5:12 y en medio de la multitud, Luis Donaldo Colosio sufrió un atentado mientras se encontraba en Lomas Taurinas, Tijuana; Baja California; la figura política recibió un balazo en la cabeza, muy cerca del oído y del lado contrario recibió otro en al abdomen.

Esto lejos de ser un homicidio, periodistas y voceros de diversos medios de comunicación lo llamaron, magnicidio; pues no solo era querido por el pueblo mexicano, sino también admirado por la persistencia, humildad, generosidad, que había mostrado al escalar diferentes rangos en el ámbito político.

¿Por qué asesinaron vilmente a Colosio?

Luego de 25 años de su muerte, aún no hay una explicación certera que diga porqué lo asesinaron, se especulan muchas conclusiones; que estaba planeado, que fue el mismo gobierno, que probablemente él sabía cosas que no debía decir o simplemente porque quería acabar con la corrupción de los gobiernos en México; en fin son muchas las suposiciones que se han manejado desde aquel 23 de marzo de 1994. Lo que sí se confirmó fue la identidad de la persona que le disparó al candidato del PRI, pues con tan solo 22 años, Mario Aburto Martínez originario de Michoacán, fue detenido de inmediato y puesto ante las autoridades; sin embargo, en caso de haberlo atacado con el balazo en la cabeza ¿quién le dio aquel que recibió en el abdomen? Pues hasta la fecha, esa fue la persona presentada como la única participante en el homicidio. No obstante, se rumora que Mario Aburto Martínez vivió una suplantación de identidad, tal vez para cubrir al verdadero asesino; pues la persona que interrogaron no tenía los mismos rasgos físicos que habían descrito desde un inicio.

"Yo veo un México con hambre y sed de justicia", será la frase célebre que Luis Donaldo Colosio haya dejado entre los mexicanos.