22 feminicidas se han suicidado en Argentina durante este año 2020

Según el registro de la ONG La Casa del Encuentro, desde el 20 de marzo que se impuso el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de Coronavirus hasta el viernes 16 de octubre, 22 feminicidas se suicidaron luego de haber asesinado a una mujer.

El empresario Jorge Neuss se suicidó después de asesinar a su esposa, la filántropa Silvia Saravia, en el baño de la suite matrimonial. Todo sucedió en el exclusivo country Martindale, en Pilar. Según información de Página 12 y retomada por La Verdad Noticias.

Se suicidó como lo hacen alrededor de dos de cada diez feminicidas en la Argentina cada año. En 2019, fueron 60 hombres los que se quitaron la vida, el 23 por ciento de los femicidas, de acuerdo con las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia.

Los suicidios están llamando la atención

La psicóloga Débora Tajer, profesora titular Cátedra Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Psicología de la UBA, advierte que “Es importante visibilizar las cifras. ¿Qué nos están diciendo las cifras de femicidas que terminan suicidándose?”.

Días atrás, en una supervisión, le tocó analizar el caso de una niña, cuyo padre se había suicidado después de matar a la madre: en otro sector social, clase media, la misma situación que el empresario Neuss.

La doctora señala que muchos de los victimarios, en general, tienen una relación narcisista con las mujeres: ellas son un objeto para ellos. Cuando las mujeres los abandonan, el dolor es insoportable porque eran una parte de ellos.

El feminicidio ha cobrado la vida de muchas mujeres

No es el dolor por un amor sino por un objeto perdido. Y muchas veces no pueden tolerar que ese objeto siga existiendo y entonces lo matan: ese es el femicidio. ¿Y por qué se suicidan? Porque les resulta intolerable verse a sí mismo como femicidas.

No es un asesino que no tiene ningún problema con asesinar. Es alguien que mata porque no soporta que la otra persona viva, y después no soporta estar vivo y portar la figura del femicida.