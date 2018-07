2 muertos y 3 heridos en tiroteo tiroteo de Playas de Tijuana

Un tiroteo se registró esta mañana en Playas de Tijuana, Baja California, y dejó dos personas muertas y tres heridos, entre ellos dos policías municipales.



De acuerdo con el reporte de El Universal, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas cuando se reportó un hombre herido de bala en calle Paseo del Pedregal, sección Dorado, por lo que un grupo de policías atendió el llamado.

Cuando los gendarmes llegaron al lugar, la persona herida de bala en el pie les relató que un sujeto lo había agredido y posteriormente se atrincheró en un departamento junto con una mujer y un menor de edad.



Al tratar de entrar, los gendarmes fueron recibidos a balazos por lo que se convirtió en una situación de rehenes. Cuando dos agentes intentaron entrar, fueron heridos de bala, uno en herida en la región encefálica y otro en el hombro.



"La policía ingresa a la casa para tratar de que no haya otra lesión. Cuando ingresan neutralizan al delincuente y está desfallecida su esposa y el niño afortunadamente no tiene ninguna lesión. Todavía no sabemos si él le disparo o disparó también ella, se ve una casa de una persona que quizá trabaja en algo ilegal", declaró el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor.



Por su parte, el director de la Policía de Tijuana, Mario Martínez Martínez, detalló que dentro del domicilio se hallaron dos armas largas y una escopeta, las cuales fueron aseguradas. En tanto, el menor que fue hallado ileso está bajo custodia de las autoridades locales.



