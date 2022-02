18 fosas clandestinas halladas en Jalisco por la Brigada de Madres buscadoras.

Un total de 18 “puntos positivos” fueron descubiertos esta semana en Jalisco, una gran parte de ellos en Tlajomulco el municipio que todos llaman “tierra de nadie” y el que acusan “es una fosa clandestina”. Luego de seis días de arduas labores, este sábado llegó a su fin la primera brigada de búsqueda de personas desaparecidas que se realiza en Jalisco.

El rastreo de cadáveres tuvo la participación de más de 50 madres buscadoras procedentes de 6 estados de la República, quienes, con el apoyo de elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda, Fiscalía del Estado y la vigilancia de la Policía y la SEDENA, lograron concluir con éxito su lucha.

A través de los reportes anónimos recibidos vía telefónica y a través de redes sociales, se logró la localización de 18 fosas clandestinas en los municipios de Villa Corona y Tlajomulco, este último municipio señalado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal como el más crítico en este tema.

Madres se llevan fuerte experiencia en Jalisco

“La verdad nos llevamos una experiencia fuertísima de aquí de Jalisco con los hallazgos, porque en su mayoría los tuvimos dentro de casa, no sabíamos que podía pasar eso”, dijo al portal DEBATE Ceci Patricia Flores, presidenta y fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora.

Dicho colectivo llegó desde la noche del pasado domingo a Guadalajara con la firme intención de comenzar la semana apoyando madres de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Estado de México a efectuar búsquedas de campo y al mismo tiempo enseñarles cómo hacerlas.

La Verdad Noticias informa que la brigada realizada en las fincas abandonadas de Tlajomulco, Jalisco, también les enseñó a ellas, al dejarles como experiencia que las personas desaparecidas no solo se ocultan bajo tierra, sino que también a veces hay que derribar muros y cavar en pisos de concreto e incluso usar maquinaria pesada.

Como consejo final, la presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora solicitó al resto de las mujeres y hombres que se sumaron a la brigada “que no se cansen, que no se rindan, que sigan buscando, que esta búsqueda no acabe aquí, que esto es solamente el empiezo de una gran lucha que hay que hacer por buscar a nuestros desaparecidos, por traerlos de vuelta a casa, no rendirnos jamás”.

