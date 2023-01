Terror, demoras y enojo tras cierre parcial de la L7 del Metro

Cuatro horas después, en Barranca del Muerto aún huele a quemado. Alrededor de las 10:45 de este 23 de enero un cortocircuito causó un cierre de servicio en el último tramo de la Línea 7 del Metro.

Derivado de los hechos, 30 personas fueron atendidas por intoxicación tras inhalar el humo, y 15 fueron trasladadas a un hospital de la zona.

El cierre parcial de la Línea 7 causó temor, coraje y demoras en usuarios del Metro de la CDMX. La Verdad Noticias acudió a la zona afectada.

Esta línea recorre de El Rosario a Barranca del Muerto, y pasa por estaciones de alta concurrencia como Tacuba, Polanco, Auditorio, Tacubaya y Mixcoac.

Si bien el servicio se vio afectado únicamente en las últimas cuatro estaciones (San Pedro de los Pinos-Barranca del Muerto), todo el trayecto sufrió alteraciones. Y los usuarios fueron los más afectados.

Metro detenido en lapsos de entre 5 y 10 minutos en estaciones; ningún aviso o informe sobre la situación del servicio; y, sobre todo, las continuas fallas del servicio, generaron un cúmulo de emociones en la gente.

Sofía, joven de 22 años, hasta este día no temía sufrir asfixia en el metro. “No sabía que tenía medio de eso hasta que vi que realmente podía pasar”, cuenta a este portal.

“Veo que últimamente está pasando mucho eso de que sale humo en los vagones. La verdad no me quiero ni imaginar cómo me pondría si eso me toca”, confiesa. Ella es asmática y sufre trastorno de ansiedad diagnosticado.