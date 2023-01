PAN y alcaldes denuncian a Sheinbaum y director del Metro ante Fiscalía capitalina

Alcaldes, diputados federales y locales presentar denuncia por la tragedia en la Línea 3 del Metro. Foto: Especial

Por el probable delito de homicidio culposo, lesiones culposas y abandono del servicio público, la dirigencia del PAN en la Ciudad de México; legisladoras y legisladores locales y federales, así como los alcaldes en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, denunciaron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y al titular del Metro, Guillermo Calderón y quien resulte responsable, ante la Fiscalía capitalina.

Tras presentar la denuncia, Andrés Atayde, presidente de Acción Nacional en la ciudad, afirmó que el último accidente de la Línea 3 del Metro no es un hecho aislado, es un patrón que obedece a la falta de recursos para mantenimiento de este sistema de transporte.

“Sin rodeos, esto es un patrón, no un hecho aislado, es responsabilidad toda del gobierno de la Ciudad de México, de la jefa de Gobierno, del secretario de Movilidad, de la anterior y actual titular del Metro”.

�� Denunciamos al @GobCDMX por la negligencia criminal que ocasionó la muerte de una joven y dejó a más de 100 lesionados por el choque de trenes de la #Línea3 del @MetroCDMX.

�� pic.twitter.com/m32xkwQSIy — Andrés Atayde (@AAtaydeR) January 9, 2023

Al señalar que 3 de los 4 peores accidentes del Metro han ocurrido en la gestión de Claudia Sheinbaum, aseveró que la austeridad también mata, porque las malas decisiones del gobierno de la ciudad y de Morena ya han provocado varias muertes y lesionados.

Atayde destacó que el accidente del pasado sábado en la Línea 3 es una tragedia provocada por dos razones: uno, el recorte presupuestal que año con año le hacen al Metro para subirle a la publicidad del Ejecutivo local y para la contratación de más siervos electorales y dos, los subejercicios para el “guardadito del gasto discrecional” de los gobiernos de Morena.

El dirigente panista afirmó que las víctimas merecen respuestas por lo que “no queremos que esta tragedia tenga el mismo destino que sufrieron las tragedias de la Línea 1, del Centro de Control y de la Línea 12: impunidad y olvido y exigimos de la Fiscalía que no sea tapadera de nadie de Morena.

En tanto, la senadora Xóchitl Gálvez reiteró que la tragedia en la Línea 3 del Metro es una negligencia criminal que se pudo evitar, por lo que exigió al Gobierno local la elaboración de un dictamen externo e imparcial sobre el accidente porque “no queremos otro dictamen chueco como el de DNV”, advirtió.

En tanto, el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, expresó su solidaridad a la familia de la joven fallecida en el accidente por culpa del gobierno que desde hace más de 4 años no le ha interesado el transporte público en la ciudad.

Urgió a la Fiscalía para que de inmediato empiece a realizar los dictámenes correspondientes y sea tan ágil como cuando persigue y fabrica delitos a la oposición. Lamentó que el accidente del sábado no fuera un evento aislado, pues las fallas en el Metro son constantes y no se atienden por falta de inversión.

“El metro es y seguirá siendo una bomba de tiempo mientras este gobierno deje de invertir en lo que realmente es importante. 750 millones de pesos este año para la publicidad del gobierno, ahí están las prioridades, no son primero los pobres, no es primero el transporte público, es precisamente su campaña ilegal y su campaña política”, sentenció.

Por su parte, la alcaldesa en Álvaro Oregón, Lía Limón, cuestionó que desde el 2019, el Metro ha sufrido una recurrente disminución presupuestaria lo que se refleja en la falta de inversión en mantenimiento y tecnología.

Esto, dijo, deja muy claro que la prioridad para el gobierno de Morena no son los usuarios del Metro, que ellos dicen, son para quienes gobiernan; “la razón es la negligencia, negligencia que mata, negligencia que ha cobrado ya muchas vidas que no tenían que haberse perdido, puntualizó.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, calificó esta administración como un Gobierno de miedo, tras recordar que en la historia del Metro han ocurrido cuatro tragedias con víctimas mortales, donde tres de ellas sucedieron en el sexenio actual.

“El gobierno tiene que responder, tiene que dar la cara, tiene que asumir la responsabilidad de no haberle dado dinero al mantenimiento del Metro y el presidente también tiene que asumir su responsabilidad, porque por estarle pichicateando a los estados de la República y a los municipios, la austeridad nos ha llevado a estos fracasos”, enfatizó.

Por su parte, la alcaldesa Sandra Cuevas, sugirió a Sheinbaum no hacerse la víctima, a responsabilizarse del accidente por su “ineficacia e ineficiencia” y pidió cuatro cosas: “Destinar los más de 750 millones de pesos del gasto en publicidad para el Metro; Regresar el Fondo de Capitalidad a la ciudad; un Dictamen externo para conocer a los responsables del accidente y convocar a reunión de Cabildos”.

Acudí al punto donde chocaron 2 trenes del metro, para apoyar a los afectados con servicios médicos. La corrupción y campaña anticipada de @Claudiashein está cobrando vidas. Le exijo sesión de cabildos de carácter urgente para trabajar en conjunto por #Cuauhtémoc y la #CDMX. #SC pic.twitter.com/nA7foEWFpx — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 7, 2023

En su mensaje, la diputada federal Mariana Gómez del Campo, recordó que apenas la semana pasada los legisladores de Acción Nacional presentaron, a través de la Comisión Permanente, un punto de acuerdo exigiendo mantenimiento para el Metro: “para que vean que no es politiquería, siempre estamos al pendiente de lo que ocurre en la ciudad, con este Sistema de Transporte Colectivo más porque es el más relevante’’.

Anunció que el próximo miércoles, el PAN a través de la Comisión Permanente exigirá se debata este tema. “Vamos a exigir que se hable de lo ocurrido, de la tragedia, de la falta de mantenimiento, que se comprometan los diputados a recursos específicos para el próximo año para el Metro y este mismo año se puede reasignar también. Hay que exigirlo y vamos a estar ahí levantando la voz las veces que sea necesario’’.

En su oportunidad, el diputado federal Jorge Triana Tena, señaló la incapacidad de la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, quien hace unos años era militante de Morena y que se cambió la Constitución de la Ciudad de México, por parte de los diputados del gobierno en turno, para que ella pudiera ser fiscal tapadera de corruptelas.

‘’Esto no tiene que escapar a nuestra memoria, tenemos una Fiscal militante que ha demostrado que está aquí para cuidar los intereses políticos de la jefa de Gobierno y no para procurar y administrar justicia para los ciudadanos, porque esto no es un hecho aislado lo que estamos viendo, esto es una cadena de hechos que van concatenadas una con la otra”.

En su oportunidad, el iputado local Ricardo Rubio Torres, dijo que Claudia Sheinbaum y Guillermo Calderón, deben responder por tres delitos: homicidio culposo, lesiones culposas y abandono del servicio público. “Previstas todas estas en el Código Penal con sanciones que van entre los dos a los nueve años de prisión”.

Por su parte, la diputada Ana Villagrán, recordó que ha recorrido la mayoría de las estaciones y líneas del Metro, a fin de constatar las fallas y faltantes, pero el gobierno de Morena no ha querido prestar atención y hay omisiones para atender las quejas, no sólo del PAN, sino las quejas diarias de los usuarios.

Para el diputado Diego Orlando Garrido López, es necesario que la fiscal Ernestina Godoy invierta los esfuerzos humanos, de inteligencia y materiales en resolver y aclarar la verdad de este lamentable hecho en la Línea 3, en vez de perseguir a la oposición.

A la conferencia de prensa en las escalinatas de la Fiscalía capitalina asistieron también: el diputado federal, Santiago Torreblanca; las diputadas locales, América Rangel, Luisa Gutiérrez, Gabriela Salido, Frida Guillén; los diputados locales Aníbal Cañez, Luis Chávez, Héctor Barrera y Claudia Montes de Oca; así como la secretaria general del PAN CDMX, Patricia Báez.