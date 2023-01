La CDMX inicia el año con mala calidad del aire | @Aire_CDMX

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de contingencia ambiental regional por partículas PM2.5 para la zona sureste del Valle de México.

Por lo que se recomienda evitar realizar actividades físicas vigorosas al aire libre en las alcaldías Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco de la Ciudad de México.

Así como en los municipios mexiquenses de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

Lo anterior debido a que, durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, se presentaron emisiones extraordinarias por la quema de pirotecnia y fogatas.

“La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que el día de hoy a las 11:00 horas, se registró un valor promedio de 24 horas de 103.6 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5, en la estación Santiago Acahualtepec, en la alcaldía Iztapalapa en la zona Sureste del Valle de México”, informó el organismo en un comunicado.

Recomendaciones

12:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en #Nezahualcóyotl y #Iztapalapa la #CalidadDelAire es EXTREMADAMENTE MALA el riesgo a la salud es EXTREMADAMENTE ALTO. En el resto de la #ZMVM es de ACEPTABLE a MUY MALA. — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) January 1, 2023



• Mantente informado sobre el estado de la calidad del aire en la aplicación, “AIRE CDMX”, sitio web www.aire.cdmx.gob.mx., twitter: @Aire_CDMX y en http://rama.edomex.gob.mx/

• Mantente atento al Índice AIRE y SALUD de la estación de monitoreo más cercana a tu ubicación y considera que podrás realizar actividades moderadas o vigorosas al aire libre cuando el Índice muestre calidad del aire buena o aceptable.

• Permanece en casa con las ventanas cerradas, para evitar que el aire contaminado ingrese a tu hogar y para mantener tu hogar con bajos niveles de partículas, evita fumar, no enciendas velas, madera, carbón o incienso.

• Si tienes aire acondicionado, utilízalo en modo recirculación, para evitar el ingreso de aire contaminado, tanto en tu hogar como en tu auto.

• Evita hacer actividades vigorosas al aire libre en la mañana de hoy, tales como trotar o andar en bicicleta, porque esto incrementa tu tasa de respiración y provoca que ingresen más contaminantes a tu cuerpo.

• En caso de que necesites estar en exteriores en una zona con muy mala o extremadamente mala calidad del aire, utiliza cubrebocas.

Reducción de emisiones

• No quemar materiales o residuos, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.

• Reducir el uso del vehículo particular, compartir el auto y utilizar el servicio de transporte público.

• Reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata a los teléfonos: CONAFOR 800-737-0000; Ciudad de México: 911; Centro estatal de Combate y Control de Incendios 55-56-30-53-60 y Estado de México, CATGEM 800-696-9696; PROBOSQUE 722-878-9858.

