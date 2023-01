Fiscalía CDMX determinará el delito tras hallazgo de propaganda contra Sheinbaum en la Cuauhtémoc | Especial

Juan José Serrano Mendoza, secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, afirmó que será la Fiscalía CDMX quien determine el delito tras el hallazgo de propaganda en contra de la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Serrano Mendoza dijo que su presencia en la alcaldía Cuauhtémoc solo se limitó a dar vista a una presunta irregularidad, ya que se trataría de un acto administrativo, por lo que descarta una denuncia ante un juez.

“El delito le corresponde determinarlo la Fiscalía General (de Justicia de la Ciudad de México). Mi obligación es dar parte, en caso de que lo consideremos como institución como secretaría que existió una irregularidad, tenemos que dar vista, pero ellos lo determinan”, sostuvo.

Por parte de la Contraloría se determinará la conduta irregular conforme a los tiempos que establezca la ley, propiamente, de los servidores públicos a través de diferentes diligencias.

Sin dar más detalles, Serrano Mendoza dijo que la investigación tiene varias etapas, por lo que aún no se determina si se trata de un delito electoral tras el hallazgo de propaganda contra la jefa de Gobierno CDMX.

El funcionario del gobierno local dijo que los paquetes de volantes estarían en manos de la Fiscalía CDMX, la cual acudió a las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc tras el llamado de Serrano Mendoza.

Acusa a Sandra Cuevas de “agresiva”

El contralor acusó de “agresiva” la actitud de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien lo persiguió durante algunos metros tras su salida de las instalaciones de la demarcación.

“La alcaldesa llegó en una actitud muy agresiva, llegó con gente, con un comportamiento violento. En algún momento traté de salir, no me dejaban salir; me arrinconaron, me empezaron a presionar hacia la reja donde me encontraba, afortunadamente me pude dar la vuelta”, aseveró.

Dijo que, durante el camino a su automóvil, le dieron “una que otra patada y puñetazos”, por lo que fue auxiliado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Por la noche del jueves 26 de enero, el Contralor informó que localizó13 paquetes con folletos, volantes y lonas que estaban rotulados en contra de Sheinbaum Pardo.

