Fallas en el Metro CDMX son por falta de mantenimiento: SNTSTC

Denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores STC

El Sindicato Nacional de Trabajadotes del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) ya habían advertido, a través de lonas y carteles, que no hay herramientas ni refaccións para atender los problemas que se presentan en el Metro.

Los convoys del Metro actualmente activos, se encuentran en malas condiciones, porque han superado el kilometraje que indica su ficha técnica.

Dichos trenes viejos y sin mantenimiento son los que causan mayores problemas en el servicio porque operan con muchas fallas, aseguró el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC.

En diciembre del 2023 Fernando Espino Arévalo, secretario general del SNTSTC, respondió que es falso lo que informan las autoridades el STC, de que no “son fallas, son incidentes”, pues la razón de las constantes averías en el servicio es la falta de mantenimiento y que no hay herramientas para atender los problemas que se registran a diario.

En una tarjeta informativa, la organización sindical recordó que el Metro de la Ciudad de México cuenta con 394 trenes para dar servicio en todas sus Líneas; sin embargo, el 74% de dicho parque vehicular, se encuentra en malas condiciones por falta de mantenimiento.

En esa ocasión, Espino Arévalo puntualizó que del total de trenes, 125 se encuentran completamente arrumbados porque les urge rehabilitación.

Por lo que remarcó que es urgente la intervención para arreglar estos asuntos y que los millones de usuario se den cuenta “que no es porque los trabajadores no atiendan las fallas, sino porque no tienen con qué reparar”.