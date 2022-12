Coladeras abiertas, continúan denuncias en la CDMX

Las coladeras abiertas y en mal estado continúan apareciendo en la Ciudad de México. Las quejas en redes sociales no cesan e inclusive exigen ayuda a alcaldes de la demarcación. Mientras tanto, un mes después de la muerte de las hermanas Sofía y Esmeralda en una coladera, sigue sin haber responsables y familiares acusan falta de justicia.

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, responde que la situación es responsabilidad de la Jefa de Gobierno. “Si no puede con su trabajo, que renuncie”, tuiteó.

“Quiero reportar una coladera con tapa hechiza”. “Mujer huye de un asalto y cae en una coladera destapada de la CDMX”. “Rescatan a perro atrapado en coladera abierta”. “Enorme coladera sin tapa sobre Calzada Zaragoza, es sumamente peligroso por las noches”. Son algunas de las múltiples notas periodísticas y denuncias en redes sociales sobre el tema.

Algunas de las múltiples denuncias en Twitter

Tan solo al buscar en la red social Twitter “coladeras CDMX” o “coladera alcaldía” aparecen más de 30 denuncias en lo que va de diciembre de este 2022. En la mayoría se trata de coladeras sin tapa, tapas descuidadas, o rellenas de materiales como piedras, llantas, tablas de madera y hasta huacales o conos de emergencia.

Usuarios que son atendidos en redes por la Comisión Federal de Electricidad —ente que se encarga de estas reparaciones—, denuncian que estos piden datos personales y realizan un mal trabajo.

CFE pide datos personales

Alcaldes de la oposición han culpado de estos hechos a la Jefa de Gobierno por presunta negligencia en recientes accidentes derivados de coladeras abiertas. Inclusive, en una denuncia en redes sociales, la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas, afirmó que la situación es responsabilidad de Claudia Sheinbaum.

Ya quedó pero faltan muchísimas más coladeras. Debemos poner fin a esto, si @Claudiashein no puede con su trabajo en la #CDMX: Que renuncie. pic.twitter.com/5aFIfPXWYY — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) December 13, 2022

Denuncian trabas en la investigación de hermanas fallecidas en una coladera

Piden justicia para las hermanas Esmeralda y Sofía

El pasado 10 de noviembre, las hermanas Sofía y Esmeralda murieron ahogadas tras caer a una coladera de drenaje sin tapa en la alcaldía Iztacalco, luego de salir de un concierto al que asistieron juntas.

A pesar de que la Jefa de Gobierno afirmó que instruyó a la brevedad a las autoridades correspondientes para que investigaran los hechos y dieran con quien resulte responsable, la familia de las jóvenes denuncia trabas en la investigación.

A un mes de los hechos, María Elvira Canchola Montoya, madre de Sofía y Esmeralda, reclamó que no ha recibido ayuda por parte del Gobierno y que tampoco ha habido ninguna persona detenida ni responsable por la muerte de sus hijas.

“Las autoridades capitalinas siguen con el trámite del proceso y no le han dado resultados (...) Al día de hoy, el gobierno a mí no me ha dado un peso. Me dicen que el apoyo funerario aún sigue con trámites”, dijo la madre a medios de comunicación.

