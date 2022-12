Ante bajas temperaturas, dan recomendaciones para época invernal en la CDMX

Las autoridades capitalinas piden utilizar cubrebocas en lugares cerrados | Especial

En el marco del inicio de la temporada invernal, la Secretaría de Salud (SEDESA) en la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para el cuidado de la salud.

A pesar de que el uso de cubrebocas por el Covid-19 ya no es obligatorio, las autoridades capitalinas pidieron utilizar este utensilio en lugares cerrados y con poca ventilación.

“Se recuerda que el Consejo de Salud de la Ciudad de México mantiene la recomendación del uso del cubrebocas en lugares poco ventilados y con aglomeraciones, tales como el transporte público, así como a las personas con alguna enfermedad respiratoria”, informó la Sedesa.

Las autoridades recomendaron no automedicarse en caso de tener algún síntoma como estornudos, congestión o secreción nasal, dolor de garganta o en el cuerpo, escalofríos, fiebre, pérdida de olfato y diarrea.

También se hizo un llamado a los capitalinos, que padecen alguna enfermedad como diabetes mellitus; obesidad y pulmonar crónica, a acudir a aplicarse la vacuna contra la Influenza.

Esta recomendación también es para las personas que padezcan Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC); asma; enfermedades cardiovasculares; insuficiencia renal; inmunosupresión adquirida por tratamiento; cáncer; y personas que viven con VIH/SIDA.



1. Mantenerse abrigado y evitar los cambios bruscos de temperatura.

2. Ingerir abundantes líquidos y alimentos que contienen vitamina C.

3. Lavarse las manos frecuentemente.

4. Estornudar o toser de etiqueta.

5. Utilizar cubrebocas en lugares cerrados, transporte público o con aglomeraciones.

6. En caso de síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, aislarse para no contagiar, acudir a un médico y no automedicarse.

7. Vacunarse contra la influenza en caso de no haberlo hecho y pertenecer a los grupos más vulnerables: niñas y niños de 6 meses a 4 años, 11 meses; adultos mayores; mujeres embarazadas y personas con comorbilidades.

