Melissa Barrera,la ex académica que triunfa en Hollywood

Melissa Barrera, logró lo que no muchos, pues de ser una alumna más de La Academia, ahora se ha convertido en tremenda estrella de la pantalla grande, pues ahora forma parte del elenco del filme de terror Scream, proyecto con el que posiblemente consolide su carrera en el mundo de la actuación.

Y es que a lo mejor no es muy conocida por los mexicanos, pero sabe señalar, que la actriz y cantante, nació en Monterrey en 1990 y ahora tiene 32 años de edad, por lo que desde muy joven Melissa ha logrado cumplir el más grande sueño de todo artista, pero esto no ha sido de gratis, pues la chica se fue hasta Nueva York, para estudiar teatro musical, en Tisch School of the Arts.

Si eres fanático del reality show de TV Azteca: La Academia, y no te has perdido ninguna temporada, sabrás que Melissa participó en el 2011, en donde sorprendió por su excelente talento, no obstante esto no le alcanzó y aunque no pudo coronarse como ganadora, este proyecto le abrió las puertas al mundo del espectáculo.

Proyectos de Melissa Barrera

Scream ha sido una gran oportunidad para Melissa

Pero fue hasta el 2017, que la mexicana consiguió bastante fama al aparecer en la producción de Netflix Club de Cuervos, con su papel como Isabel Cantú, dándole vida a la hija de un magnate de las telecomunicaciones.

Pero su gran oportunidad llegó en 2022, cuando formó parte del reparto de Scream 5, en donde interpretó a la joven Samantha Carpenter, pero lo que más ha llamado la atención es que este 2023, también llegará a las pantallas grandes con una nueva entrega de Scream.

Scream 6

Scream 6 llegará a los cines este 10 de marzo de 2023, en donde se contará cómo el grupo de sobrevivientes de Scream 5 ahora vive en Nueva York intentando reconstruir sus vidas, pero Ghostface los perseguirá y no los dejará descansar. Cómo era de esperarse, la mexicana volverá con el papel de Samantha, esto a lado de Jenna Ortega, quien ha sido muy popular recientemente gracias a su papel como Merlina en la serie de Netflix, informó La Verdad Noticias.

