Hay ‘mano negra’ en FIFA para no sancionar a figuras en Qatar 2022: Ramos Rizo

Existe una línea oscura o 'mano negra' de la FIFA para condicionar a los árbitros del Mundial Qatar 2022 para que no sancionen a las figuras aunque cometan faltas o violencia, expresó Felipe Ramos Rizo.

El ex árbitro mundialista en Corea-Japón 2002 analizó en exclusiva para La Verdad Noticias, lo que califica como problema evidente y que eso pudo contribuir para que el también mexicano César Ramos no llegara a pitar la Final, por ser permisivo ante el miedo de que no lo siguieran programando.

Expuso que antes los árbitros connacionales no se tentaban el corazón para aplicar el reglamento.

“Son otras épocas. Hoy, desgraciadamente, la FIFA quiere que los partidos terminen 11 contra 11 y que las figuras sean intocables. Es lo que yo veo y percibo.

“Los que tuvimos la oportunidad de estar en una Copa del Mundo y los mexicanos que se caracterizaron por no tentarse el corazón con nadie, hoy prácticamente lo tienen prohibido. Es un tanto lo que la FIFA hace y un tanto lo que el árbitro deja de hacer en este tipo de eventos, presionado por las situaciones que da la propia FIFA".

–¿Ya no es válido echar a Kylian Mbappé por ser quien es?

“No, ¿echar a Mbappé o a (Lionel) Messi (en un Mundial)? ¡Eso está prohibido! No, eso nunca lo vamos a ver”, rió.

Yo veo los partidos de inicio. El primer partido es el que te va a describir lo que es la Copa del Mundo. Si en el primer partido del Mundial hay una patada de expulsión y el árbitro solo va y amonesta y ni el VAR lo llama, entonces ya te percatas de la línea que tienen los árbitros.

“Entonces ves los demás juegos y ves lo mismo. Es clara la línea que dictó la FIFA. Es: ‘no quiero que se expulsen a las figuras’. Quieren que los partidos terminen 11 contra 11 y lamentablemente así está el Mundial. No quieren que las figuras salgan, pero si uno de ellos hace algo que amerite una amonestación o expulsión debe sancionarse.

“En el partido de Argentina (2-0) contra México, Messi metió una mano y cortó un avance y no lo amonestaron. Minutos después un compañero comete la misma falta y lo amonestan. Ahí te percatas de que hay instrucciones para ello. Es antiético. El árbitro se ha vuelto un robot”, acusó el hombre que mandó a las regaderas a Ronaldinho y a Thierry Henry en 2002.

Otro juez central mexicano que pasó a la historia por no temblarle la mano al sacar tarjetas en un Mundial fue el teniente coronel Mario Rubio, quien le mostró la roja a Diego Armando Maradona en España 1982.

Brizio y Codesal opinan distinto

El ex árbitro que pitó por México la Final de Italia 90, Edgardo Codesal, consideró que una línea de protección a estrellas de parte de la FIFA a sus árbitros sería aberrante, aunque no metió las manos al fuego por la honestidad del organismo en este rubro.

“No sé… No creo que sea así, que les den línea para que vaya contra el reglamento de competencia, lo que sin duda sería aberrante. Sí he visto que procuran cuidar el espectáculo, pero no debe ser a costa de ir contra el espíritu del juego”, precisó Codesa, que en aquella Final ganada por Alemania a Argentina dejó a la Albiceleste con nueve hombres tras expulsar a Pedro Monzón y Gustavo Dezotti.

Arturo Brizio Carter, silbante que pitó la inauguración de Estados Unidos 1994, en el cual expulsó al estelar de Bolivia Marco Antonio 'Diablo' Etcheverry y echó a Zinedine Zidane en Francia 1998, también consideró que no debe existir una línea que atentaría al espíritu deportivo.

“No existe una línea de no echar a nadie importante, sino de cuidar más del espectáculo y eso no lo veo mal, que haya recomendaciones al respecto”, comentó.

‘Ramos no estuvo al nivel’

Ramos Rizo dijo que en general la primera fase de Qatar 2022 fue la peor arbitrada y que los errores de Ramos se concentraron en el juego de la Semifinal que ganó Francia 2-0 a Marruecos.

“No quiso amonestar cuando debía, eso ningún árbitro lo debe hacer. No debes dejar de sancionar una falta por no amonestar. Y si bien mostró una, un mínimo de tres dejó de amonestar. Afortunadamente para él Francia dejó de cometer faltas en el segundo tiempo casi durante 30 minutos, lo que le aligeró el trabajo, pero en el primer tiempo fue rebasado.

“Tuvo cuatro partidos y arbitró una Semifinal,lo cual no es un mal resultado. Es una buena actuación, pero si hubiera estado en un mejor nivel le hubiera tocado la Final, porque tiene la capacidad de arbitrar mucho mejor, pero con ese estilo que mostró , no. Tienes que mostrar carácter y no mostrar el estilo de la Liga. Cuando eso sucede es normal que no te salgan bien las cosas

El también analista de ESPN consideró que se quedó muy corto y esperaba mucho más de él y las estrategias que sueño en sus cuatro partidos no fueron adecuadas.

“César no arbitró al nivel que se esperaba, estuvo lejos del nivel para estar en la Copa del Mundo. En el partido de la Semifinal me parece que la estrategia que utilizó no fue la correcta, primero por la gran cantidad de patadas que hubo y dejó pasar.

“Trató de arbitrar sin tarjetas y lamentablemente el partido se le volvió muy ríspido. Dejó sin sancionar dos penaltis a favor de Marruecos, lo que también afecta y baja mucho la calificación porque son penaltis muy claros. Le faltó personalidad, jerarquía y dar un paso más allá de lo que él está acostumbrado a arbitrar en México”, añadió Ramos Rizo.

