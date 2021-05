¿Zenitsu se casa con Nezuko al final de Kimetsu no Yaiba?

El 15 de mayo de 2021 se cumple un año desde el final de Kimetsu no Yaiba en sus páginas de manga y la creadora Koyoharu Gotouge decidió hacer un final cerrado para su historia. Por lo tanto, muchas parejas de personajes principales se convirtieron en canon.

Una de las parejas confirmadas al final de Demon Slayer es la de Zenitsu Agatsuma y Nezuko Kamado. En efecto, Zenitsu sí se casó con Nezuko y crearon una familia que aparece en el final extendido del manga.

Aunque el momento de la boda nunca se mostró oficialmente, los fanáticos están agradecidos de un final feliz para una de las mejores parejas románticas de Kimetsu no Yaiba.

Gracias al talento de muchos artistas es posible tener una idea de lo hermoso que hubiera sido el momento de su boda y La Verdad Noticias te comparte un fanart abajo.

Zenitsu se casa con Nezuko en fanart

(Foto: Potato_Chip6) "Zenitsu y Nezuko se casan en una boda tradicional"

La descendencia de Zentisu y Nezuko (bisnietos) confirmados son una pareja de hermanos idénticos a ellos. La joven se llama Toko Agatsuma (18 años) y el menor Yoshiteru Agatsuma (17 años). Al final, la perseverancia de Zentisu hizo realidad su sueño de convertirse en un esposo feliz y cariñoso.

Recientemente, el volumen 23 del manga Demon Slayer confirmó en sus páginas adicionales que Toko y Yoshiteru tienen dos hermanas menores de las que nunca se supo su nombre. Los fanáticos pueden apreciar a los nuevos personajes en el capítulo 205 titulado “Vida brillando a través de los años”.

¿Dónde leer el manga Kimetsu no Yaiba?

Puedes leer el manga Kimetsu no Yaiba en la aplicación MANGA Plus de Shueisha. Los primeros tres y los últimos tres capítulos están disponibles de forma gratuita (por tiempo limitado). Otra opción para leer Demon Slayer es VIZ Media, Shonen Jump o comprar la serie en formato físico desde Amazon o Panini.

Saber que Zenitsu se casa con Nezuko transformó el manga de Koyoharu Gotouge en un título memorable, ya que incluso el protagonista Tanjiro Kamado y todos los Hashira que fallecieron encontraron la felicidad en su siguiente vida. ¿Qué piensas del final? ¿Quieres que el anime muestre más momentos románticos?

