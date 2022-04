Yuusha ga Shinda anuncia estrenar su adaptación de anime en 2023

Parece que otra serie de manga está lista para dar el salto de la página impresa al mundo de la animación en Yuusha ga Shinda (The Legendary Hero Is Dead), una historia sobre un simple granjero que logra su sueño de convertirse en héroe de una manera inesperada y terrible.

Hay muchas series de manga que aún no se han adaptado al mundo del anime en la actualidad, como Chainsaw Man y Witch Hat Atelier, algunas de las más grandes en la memoria reciente que se anunciaron para recibir adaptaciones para la pantalla chica.

Si bien aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento específica para esta nueva serie de anime, La Verdad Noticias te informa que The Legendary Hero Is Dead llegará el próximo año en 2023 y será animada por los productores de Liden Films.

Anunciado el anime de Yuusha ga Shinda

Es posible que reconozcas las series de anime en las que Liden Films ha trabajado en el pasado, siendo el estudio responsable del anime Tokyo Revengers, Berserk, Cells At Work: Code Black y varias otras series importantes a lo largo de su historia. El elenco de voces está encabezado por Wataru Katou y Shunichi Toki como Touka, y este último también interpreta a un personaje llamado Sion.

Junto con el anuncio de que se estaba trabajando en una nueva serie de anime para el manga humorístico, Liden también lanzó un nuevo avance para la llegada del próximo año, que nos da un primer vistazo a esta serie de anime bastante única:

La serie será dirigida por Rion Kujo de la fama de s-CRY-ed , con Yukio Kondo y Kara Konishi listos para crear la banda sonora de la serie. Si esta es la primera vez que escuchas sobre The Legendary Hero Is Dead, los editores de la serie de manga original, Shogakukan Asia, publicaron una descripción oficial de la serie que comenzó en 2014 y finalizó en 2020:

"Touka es solo un granjero promedio (ligeramente pervertido) en el pueblo de Cheza. Mientras sueña despierto con ser un héroe y conseguir a la niña, el verdadero héroe, Sion, está luchando contra demonios que amenazan con invadir el mundo. Pero un día, Touka mata accidentalmente al héroe... ?!”

“Con el héroe legendario muerto, ¿quién va a salvar el mundo ahora?! Touka rápidamente entierra el cuerpo de Sion para ocultar la evidencia, pero se despierta al día siguiente para descubrir que ya no está en su propio cuerpo... !!" Puedes encontrar más detalles de la adaptación de anime desde el Twitter oficial de Yuusha ga Shinda.

