Yuusha Party wo Tsuihou Sareta Beast Tamer anuncia su adaptación de anime

Una adaptación al anime de la serie de manga Yuusha Party wo Tsuihou Sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau (The Beast Tamer Exiled from the the Hero’s Party and the Cat Eared Girl from the Strongest Race Meet) de Moto Shigemura comenzará a transmitirse en Japón en octubre de 2022.

Se han lanzado un tráiler y una imagen clave. Además, se confirmó que la plataforma Crunchyroll transmitirá el programa. Recientemente, Crunchyroll comparte sus planes para ANIME EXPO 2022 en Los Ángeles. A continuación, más detalles del anime Yuusha Party wo Tsuihou Sareta Beast Tamer.

El anime está dirigido por Atsushi Nigorikawa (A Destructive God Sits Next to Me) con Takashi Aoshima (Kaginado) como compositor de la serie y Shuuhei Yamamoto (Kakushigoto) como diseñador de personajes.

Yuuki Hayashi (Backflip!!), Alisa Okehazama (co-compositora de Jujutsu Kaisen) y Naoyuki Chikatani están componiendo la música. EMT Squared es la productora de animación. Mientras tanto, el elenco principal incluye a Shouya Chiba como Lain, Azumi Waki como Kanade y Rumi Ookubo como Tanya.

La Verdad Noticias te comparte que el manga publicado por Square Enix, comenzó en 2019 y lanzará su séptimo volumen tankoubon el 7 de septiembre de 2022. Está serializado en Manga Up y publicado bajo la etiqueta Gangan Comics Up.

Visual del anime Yuusha Party wo Tsuihou Sareta Beast Tamer

El manga en sí se basa en la serie de novelas ligeras publicada por Kodansha y escrita por Suzu Miyama con ilustraciones de Hotosoka que también comenzó en 2019. La serie de novelas ligeras lanzará su noveno volumen el 1 de julio de 2022. La historia comenzó como una novela web el 1 de julio de 2022.

Describen la historia como tal: “El domador de bestias Rein, que utiliza animales, era un miembro del grupo del héroe. Sin embargo, como no podía hacer nada más, no era capaz de seguir el ritmo de la batalla.

“Sólo sabes jugar con animales. Estás despedido”

“Rein es expulsado del grupo y ahora vive libremente como aventurero. En su viaje, conoce a una chica de una tribu de gatos, la llamada especie más fuerte. Por otro lado, el grupo del héroe sigue sin saber que su éxito anterior fue todo gracias a Rein… Esta es la historia de un domador de bestias que ya no se contiene y su fatídico encuentro con una preciosa compañera”.

Se espera que el sitio web oficial de Yuusha Party wo Tsuihou Sareta Beast Tamer comparta más información del anime en el futuro.

