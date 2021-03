Yuukoku no Moriarty presenta su nuevo opening interpretado por Tasuku Hatanaka

El sitio web oficial para la serie anime de misterio Yuukoku no Moriarty (Moriarty the Patriot) comenzó la transmisión de un video promocional y un segundo comercial sobre la parte dos del programa. El anime es una adaptación del manga creado por Ryosuke Takeuchi y Hikaru Miyoshi.

Ambos videos muestran una vista previa del tema de apertura (opening) de Tasuku Hatanaka, "Twisted Hearts". Bandai Namco publicó los adelantos en su canal oficial de YouTube y aquí se muestra un vistazo a los personajes principales.

La segunda mitad de Moriarty the Patriot se estrenará en Tokyo MX el 4 de abril a las 10:30 pm JST, y en BS11 y MBS el 6 de abril. La segunda mitad comenzará con el episodio 12. De igual forma, se confirmó que STEREO DIVE FOUNDATION interpretará el nuevo tema final (ending)"Omega".

Novedades del anime Moriarty the Patriot

El anime agregará a Yōko Hikasa al elenco como Irene Adler, una ex prima donna de los Estados Unidos que también es buena para vestirse como un hombre. Para los que no conocen sobre esta serie, La Verdad Noticias les comparte más detalles a continuación:

Yuukoku no Moriarty estrenó su primera temporada el 11 de octubre y tendrá 24 episodios. Funimation está transmitiendo el anime a medida que se transmite en Japón. El protagonista de la historia es James Moriarty, el famoso antagonista de la serie Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle.

Póster de la segunda parte del anime Moriarty the Patriot

En el manga, Moriarty es un huérfano que asume el nombre de William James Moriarty cuando él y su hermano menor son adoptados por la familia Moriarty. De joven, busca eliminar los males causados por el estricto sistema de clases de Inglaterra.

Kazuya Nomura (Joker Game, Run with the Wind, Black Fox) está dirigiendo el anime en Production IG. Go Zappa y Taku Kishimoto están a cargo de los guiones de la serie. Tooru Ookubo (Sengoku Basara - Samurai Kings, Tokimeki Restaurant: Miracle 6) está diseñando los personajes y también es el director de animación en jefe.

Takeuchi y Miyoshi debutaron el manga en la revista Jump SQ de Shueisha en agosto de 2016. Takeuchi dibuja los guiones gráficos y Miyoshi proporciona el arte. El arco "Saigo no Jiken" del manga Moriarty the Patriot alcanzará su clímax en el volumen 14, que se lanzará en Japón el 2 de abril.

