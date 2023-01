Yusuke Murata plasma en magnífico fanart a pilares de Kimetsu no Yaiba

Los fanáticos del anime y el manga deben seguir el trabajo de Yusuke Murata, dibujante que ha participado en mangas deportivos como Eyeshield 21, también es el responsable de adaptar los guiones y dibujos del webtoon de ONE, el fantástico One Punch-Man.

El artista es capaz de un dinamismo y detalle en el dibujo como poco vistos en la industria, por lo que muchas veces los fanáticos se aterran al pensar en el trabajo que han tienen los animadores al igualar sus trazos en las versiones animadas.

La Verdad Noticias te comparte un fanart hecho por Murata, un tributo a uno de los mejores shonen de la última década: Kimetsu no Yaiba. Sin más rodeos, te dejamos admirar dicha imagen a continuación.

Estilo diferente al de Koyoharu Gotouge

Yusuke Murata tiene otro estilo de dibujo.

En el lienzo tenemos un retrato de los pilares, así como a varios compañeros de Tanjiro. El estilo del dibujante claramente se diferencia del de Koyoharu Gotouge, aunque la fidelidad en la caracterización de los personajes no se vio afectada.

Además, los patrones que se aprecian en los atuendos, las posturas, los gestos: cada personaje resalta por sí mismo, algo difícil de conseguir, considerando que el conjunto podría más bien hundir su presencia.

No cabe duda que estamos ante un homenaje realizado con especial cariño, y lo más posible es que el resultado sea del agrado de los fanáticos del mundo del anime, de Kimetsu no Yaiba como los de One Punch-Man.

Te puede interesar: Demon Slayer Temporada 3 tendrá una importante actualización

Pilares de Kimetsu no Yaiba

Los pilares están bajo el mando de Kagaya Ubuyashiki.

Los pilares son los cazadores de demonios más poderosos de la Demon Slayer Corps, y están bajo el mando directo del líder de la organización, Kagaya Ubuyashiki. Son estos fuertes guerreros quienes hacen frente a los demonios de mayor rango pertenecientes a las Doce Lunas Demoníacas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.