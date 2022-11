Yuki Kaji, voz de Eren en Attack on Titan, da la bienvenida a su primer hijo

El próximo año, Attack on Titan: Shingeki no Kyojin regresará con sus últimos episodios, y la estrella Yuki Kaji supervisará el final del viaje de Eren Jaeger. El actor ha sido responsable del soldado desde que comenzó el anime y, por supuesto, Kaji se ha convertido en un actor de voz superestrella.

Pero en este momento, parece que el actor tiene otras cosas que supervisar ya que acaba de recibir a su primer hijo con su esposa Ayana Taketatsu. La noticia proviene directamente de Kaji cuando el artista accedió a Twitter para compartir la actualización.

El actor del anime Attack on Titan publicó una foto de su hijo sosteniendo el dedo de Kaji. Y, por supuesto, tenía un dulce mensaje para compartir con los fanáticos:

"Nuestro hijo nació sano y salvo el otro día. ¡Tanto la madre como el niño están bien! Siento que entiendo un poco más el verdadero significado de la palabra 'precioso'. Gracias a todos por sus preocupaciones. Y buen trabajo para los demás que están ¡Criar niños en todo el país! ¡Es tan difícil pero feliz! Nuestra batalla está por comenzar”, escribió.

¿Quién es Yuki Kaji?

Imagen: Yuki Kaji, Eren en Attack on Titan.

Si no estás familiarizado con Kaji, La Verdad Noticias te comparte que el actor es uno de los más conocidos en el anime en estos días. El seiyuu comenzó a trabajar profesionalmente en 2004, y su papel más popular es Eren de Attack on Titan sin debate.

Sin embargo, Kaji también da voz a otros personajes populares como Shoto Todoroki en My Hero Academia, Yukine en Noragami, Meliodas en The Seven Deadly Sins y más. Actualmente, el anime Attack on Titan tiene programado estrenar la parte 3 de su temporada final en 2023.

Te puede interesar: Creador de Attack on Titan comparte sus planes para 2022

Para aquellos que no han visto el trabajo de Kaji en Attack on Titan, pueden ver el anime ahora mismo en Crunchyroll. El anime tiene tres temporadas completas en su haber y la mayor parte de la cuarta temporada.

El próximo año, Attack on Titan terminará la cuarta temporada con algunos episodios más, y su final marcará el final del viaje de Eren, ya que su manga terminó hace un par de años. De igual forma, te compartimos que su esposa Ayana Taketatsu también es una actriz de voz, famosa por interpretar a Nino Nakano en Gotoubun no Hanayome.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram