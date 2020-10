Yu-Gi-Oh!: Mai vs. Joey, ¿Quién tiene la mejor baraja en el ANIME?

Joey y Mai son fácilmente uno de los mejores dúos del anime de Yu-Gi-Oh!. Los dos comparten una tonelada de historia y siempre dejan a los fanáticos preguntándose si alguna vez estarán juntos, ya que parece que ambos sienten lo mismo el uno por el otro.

Los dos también se han involucrado en algunos duelos en su tiempo, con Joey generalmente saliendo como vencedor porque, ya sabes, el protagonismo en Yu-Gi-Oh!.

Hoy, vamos a echar un vistazo al mazo de cada duelista y decidir cuál de ellos es superior al otro de acuerdo a las ventajas que cada uno tiene en el anime.

Mai: su consistencia

La baraja de Mai tiene mayor consistencia

Si hay algo que puedes decir sobre Mai, es que su mazo es muy, muy consistente. Cada carta de ella se basa en un arquetipo, la Dama Arpía. La estrategia de Mai gira en torno a sus Arpías.

Esto puede ser una gran ventaja para ella, ya que básicamente está garantizado que Mai siempre sacará cartas que la ayuden con sus combos.

Joey: su variabilidad

El deck de Joey ofrece más variedad de cartas

Joey, por otro lado, tiene mucha variabilidad en su mazo. Si bien esto puede ser negativo a veces si no saca una carta que pueda usar, también significa que no es tan predecible como Mai.

Si te enfrentas a ella, sabes lo que va a hacer. Joey, por otro lado, puede ser un poco más astuto dependiendo de la situación y de su oponente, lo que le brinda más oportunidades que Mai.

Mai: sus combos de arpía

Las damas arpía, son las cartas más famosas de Mai

La estrategia de Mai es bastante sólida. Ella comienza con una sola Dama Arpía en el campo, y luego la fortalece y la multiplica a través de diferentes cartas de hechizo. Esto generalmente funciona bastante bien para ella, ya que puede reunir rápidamente un equipo de mujeres monstruosas voladoras que son bastante poderosas.

La baraja de Mai está muy centrada en fortalecer a la Dama Arpía, y nunca va a robar una carta que no la ayude en este objetivo.

Joey: sus cartas de la suerte

Joey usa muchas cartas de azar y de la suerte

Si bien estos ciertamente lo lastiman a veces, las cartas de suerte de Joey lo sacan de muchas situaciones que resultarían mortales, especialmente cuando se trata de Mai.

Como Mai está muy concentrada en las cartas de monstruos, Joey puede usar Graceful Dice y Skull Dice para asegurarse de que las Arpías de Mai no puedan resistir un ataque de él. Con esto en mente, Joey tiene una ventaja bastante sólida cuando se enfrenta al mazo de Mai.

Mai: el Egotista elegante

Usar el egoísta elegante es uno de los movimientos característicos de Mai

Uno de los movimientos más comunes de Mai es usar Elegant Egotist para no doblar, sino triplicar a sus Harpie Ladies con una sola carta. No está mal. No solo eso, sino que estas Arpías conservan todas y cada una de las actualizaciones que se le dieron a la Arpía original en la que se basan.

Elegant Egotist es fácilmente una de las cartas más poderosas de Mai. Toma un monstruo fuerte y luego haz dos copias adicionales de él. ¿Cómo se supone que debes enfrentarte a un ataque como ese?

Joey: monstruos de nivel cuatro

Joey tiene varios monstrous de 4 estrellas en si baraja

Sin embargo, el mazo de Joey tiene otra ventaja contra Mai. Tiene un grupo sólido de poderosos monstruos de nivel cuatro. Estos monstruos son un beneficio para Joey, ya que si puede atraerlos rápidamente, puede eliminar a la Dama Arpía de Mai, ya que generalmente es un monstruo bastante débil antes de que Mai lo encienda a través de sus diversas cartas de hechizo.

Esta estrategia se basa en el azar, pero puede funcionar para Joey en las circunstancias adecuadas.

Mai: sus defensas

Mai tiene complejas estrategias de defensa

Mai también tiene algunas trampas poderosas a su disposición, como Mirror Wall y Harpie's Feather Duster. En el anime, ella usa constantemente estas cartas para mantenerse a salvo del lado del campo de su oponente.

El plumero de Harpie's Feather Duster es especialmente poderoso, ya que puede acabar con la fila trasera de su oponente sin costo alguno. Joey simplemente no tiene acceso a ninguna tarjeta de este calibre.

Joey: una baraja equilibrada

Joey equilibra la cantidad de cartas mágicas, de trampa y monstrous de su deck

Sin embargo, dicho esto, la baraja de Mai sigue siendo en un 90% sus Arpías. Tiene monstruos de Dama Arpía, cartas para potenciarlos y algunas cartas para mantenerla a salvo, pero no lo suficiente. La baraja de Joey es un poco más equilibrada en este sentido.

Como la mayoría de sus cartas no están centradas en un solo monstruo, puede incluir más cartas que lo mantienen a salvo. Esta es sin duda una ventaja que tiene sobre Mai.

Mai: su mazo es más sinérgico

Mai tiene un tema muy definido para su baraja

Sin embargo, en general, la baraja de Mai tiene una sinergia que la de Joey no tiene. Sus combos Harpie son rápidos y poderosos. Son difíciles de hacer frente. Joey tiene muchas cartas poderosas en su mazo, claro, pero generalmente requieren un poco más para salir que las de Mai.

No se puede comparar con la velocidad de sus Arpías, pero, por supuesto, esto viene con un defecto fatal en la baraja de Mai.

Joey: no tiene este defecto fatal

Joey tiene una baraja más variada

El problema con la baraja de Mai es que si sus Arpías son destruidas, no tiene otros planes. No hay un plan B.

Si bien su Plan A generalmente gana sus competencias (fuera de la pantalla, principalmente, porque nunca la dejan ganar nada ... debería haber vencido a Marik), si sus oponentes logran eliminar a sus Arpías, se acabo el juego para ella. La baraja de Joey tiene un poco más de versatilidad que eso.

¿Quién crees que tiene la baraja más poderosa del dúo rubio de Yu-Gi-Oh!?, ¿Joey o Mai? Dinos en los comentarios.