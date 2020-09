Yu-Gi-Oh: Las 10 mejores citas de Yami Yugi en el ANIME!

Yami Yugi es un personaje tan interesante en Yu-Gi-Oh. Dado que técnicamente son dos personas al mismo tiempo, siempre están sucediendo muchas cosas en su psique, ya que tiene los rasgos de personalidad de dos personas muy diferentes, de períodos de tiempo muy diferentes y en diferentes edades, trabajando para tomar decisiones y presentarse ante el mundo.

Pero hay tantos buenos momentos con este héroe de anime y Yugi, su contraparte también hace muy buenos comentarios con sus diálogos, lo que lleva a citas realmente memorables y poderosas.

Estas citas ayudan a definirlo como personaje y muestran algunos de los temas de la serie. Por ello, recolectamos algunas de sus mejores frases en el anime, Yu-Gi-Oh!.

"Si no puedes entender la oscuridad en el corazón de tu oponente, nunca entenderás el dolor y el sufrimiento de los demás"

Esta es una declaración tan poderosa sobre la empatía. Yami Yugi a menudo se enfrenta a personajes malvados que no siempre siguen las reglas y, a veces, intentan hacerle daño, solo porque pueden.

Pero esta cita muestra la idea de que incluso a las peores personas les sucedió algo que las hizo de esa manera, e incluso ellas son dignas de empatía y comprensión. Puede que no los cambie ni los mejore, pero puede abrir el corazón de una persona para pensar en algo desde su punto de vista.

"El regalo de la bondad que me has dado y el valor que te he dado permanecerán con nosotros, y eso nos unirá para siempre"