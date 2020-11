Yu-Gi-Oh!: Fans celebran las portadas de los videojuegos inspirados en el anime

El primer videojuego inspirado en el anime de Yu-Gi-Oh! fue programado para la Playstation original en 1998 con el título Yu-Gi-Oh! Monster Capsule: Breed and Battle. Tras este lanzamiento vino una serie constante de juegos para distintas consolas cuyas portadas están siendo revalorizadas por los seguidores de la serie.

Legacy of the Duelist: Link Evolution es el videojuego más reciente inspirado en el anime de Yu-Gi-Oh!

Es así que un fan del anime de Yu-Gi-Oh! de nombre Daniel Barnes publicó en su cuenta de Twitter distintas portadas de los videojuegos inspirados en la serie asegurando que las portadas de estos siguen sin ser superadas.

Yu-Gi-Oh video game box art remains undefeated — ✪ daniel barnes ✪ (@Danny8bit) November 20, 2020

La publicación de este usuario hace mención a las portadas de los videojuegos inspirados en el anime de Yu-Gi-Oh!: Forbidden Memories para la Playstation, World Championship Tournament 2004 para el Gameboy Advance, The Duelists of the Roses para Playstation 2 y Nightmare Troubadour para la Nintendo DS.

Videojuegos de Yu-Gi-Oh!: Una serie contínua de lanzamientos

Los múltiples videojuegos inspirados en el anime de Yu-Gi-Oh! Han seguido las aventuras de Yugi Moto y los demás personajes introducidos a lo largo de la serie. El título más reciente de la franquicia fue lanzado para las consolas Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC y lleva por nombre Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution demostrando que aún existe un mercado ávido por juegos de la saga.

Es así que los fans del anime de Yu-Gi-Oh! celebran los numerosos videojuegos inspirados en la serie recordando y valorando el arte y diseño de las portadas. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta icónica franquicia para traerte lo más reciente.

