Your Name de Makoto Shinkai celebra una fecha especial con Taki y Mitsuha

El 8 de abril es la fecha en la que Taki y Mitsuha se vuelven a encontrar. Según informó SDP Noticias, hoy viernes se celebra una fecha muy especial para la película de anime Your Name (Kimi no Na wa) creada por el director Makoto Shinkai.

Aunque han pasado seis años desde su lanzamiento en agosto de 2016, La Verdad Noticias te recuerda que los fanáticos siguen celebrando la divertida y romántica historia de la película que superó en taquilla a "El viaje de Chihiro" de Studio Ghibli en Japón.

El largometraje de Makoti Shinkai también conocido como “Tu nombre” en Latinoamérica, se convirtió en un fenómeno mundial desde su lanzamiento en varias plataformas de streaming como Netflix. Antes informamos todo sobre la próxima película de fantasía, Bubble de Netflix. A continuación, más detalles de la fecha especial de Taki y Mitsuha.

Acerca del 8 de abril en Your Name

La historia de “Tu nombre” sigue la historia de Taki y Mitsuha, dos adolescentes que un día sin explicación alguna intercambian cuerpos. Ambos comienzan a vivir grandes experiencias desde el cuerpo del otro y poco a poco buscan la forma de comunicarse entre sí. Para esto deciden dejarse mensajes todos los días.

Después de un tiempo, su deseo de conocerse se hace más grande. Todo parece terminar con la llegada de un cometa a la tierra. Parece que este cometa está destinado a destruir la ciudad de Mitsuha, pero Taki (que viene del futuro) logra advertir a la chica.

8 abril 2022: Taki y Mitsuha finalmente se han encontrado

Tras cinco años del cometa, el 8 de abril de 2022 (ya como adultos) Taki y Mitsuha se vuelven a encontrar. Ambos sienten la necesidad de tener que encontrarse con alguien o algo, pero el destino volverá a hacer de las suyas para reunirlos.

El emotivo momento se dio cuando Taki y Mitsuha (adultos) se cruzaron en unas escaleras. Al verse, sintieron la necesidad de preguntar si ya se habían conocido en el pasado. Solo hasta este momento es que ambos se llaman por sus nombres.

Miles de fanáticos celebraron el 8 de abril desde redes sociales. Después de todo, la película de Makoto Shinkai se convirtió en una de las más aclamadas del cine. Te compartimos que la película tiene una aprobación de 98 por ciento, basada en 96 reseñas del sitio oficial Rotten Tomatoes.

¿Dónde se puede ver la película Your Name?

Puedes ver la película de anime Your Name desde HBO Max. El servicio de streaming Netflix tuvo la licencia un tiempo, pero ya no está disponible para ver desde Latinoamérica. Por otra parte, te recordamos que Suzume no Tajimari es la nueva película de Makoto Shinkai que llegará en algún momento de 2022.

Conoce las últimas actualizaciones del anime.