Yor Forger de SPY x FAMILY es una de las mejores madres del anime

Yor Forger de SPYxFAMILY es una de las mejores madres del anime

Según información de Kudasai, la tienda japonesa de libros electrónicos BookLive creó una clasificación de personajes para celebrar el Día de las Madres. El 9 de mayo se reveló a la “Madre/Esposa más Deseada” y Yor Forger del anime SPY x FAMILY fue una de las cinco favoritas.

La encuesta tomó en cuenta a 5,130 lectores de manga en Japón y tuvo resultados tanto de personajes clásicos como de nuevos. Las respuestas se basaron en elegir a la esposa/madre que sería la más amable y protectora, e incluso con la que les gustaría tener una relación.

La Verdad Noticias te recuerda que el Día de las Madres se celebra el segundo domingo de mayo en Japón, mientras que en México se celebra exactamente cada 10 de mayo. A continuación, te compartimos la lista de resultados publicada por BookLive:

5 mejores madres del anime

Imágenes: WIT Studio y CloverWorks "Yor Forger"

Fune Isono de Sazae-san. Mikuri Moriyama de The Full-Time Wife Escapist. Misae Nohara de Crayon Shin-chan. Bellemere de One Piece. Yor Forger de SPY x FAMILY.

BookLive también preguntó por las series de manga más recomendadas por los fans y reveló a los tres primeros resultados: Kimetsu no Yaiba, Detective Conan y Sangatsu no Lion (March Comes in Like a Lion).

¿Cuántos capítulos tiene SPY x FAMILY?

El anime tendrá un total de 25 capítulos divididos en 2 partes. La animación fue realizada por WIT Studio y Cloverworks, mejor conocidos por series como Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) y Sono Bisque Doll wa Koi wo suru (My Dress-Up Darling).

Crunchyroll transmite el anime SPY x FAMILY y lo describe como tal: “Todo el mundo tiene una parte de sí mismos que no puede mostrar a los demás. En una era en la que las naciones de todo el mundo se encuentran involucradas en una feroz guerra de información a puerta cerrada, Ostania y Westalis llevan décadas en guerra fría”.

“La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, Twilight, en una misión ultrasecreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond, quien dirige el Partido Nacional por la Unidad de Ostania, responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países”.

