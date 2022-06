Yofukashi no Uta confirma estrenar su anime en julio

La serie de manga original Yofukashi no Uta (Call of the Night) de Kotoyama, se ha estado publicando en la revista Weekly Shonen de Shogakukan desde 2019, y se estaba convirtiendo en uno de los principales manga que los fanáticos sintieron que tenía potencial para una adaptación de anime completa algún día.

La Verdad Noticias te comparte que ahora hará su debut como parte del calendario de anime verano 2022 cada vez más repleto, y los fanáticos tienen una idea mucho mejor de qué esperar (y cuándo) con sus últimas actualizaciones junto con su nuevo tráiler.

El anime de Yofukashi no Uta hará su debut el 7 de julio y, para celebrarlo, también se ha revelado que Kensho Ono como Mahiru Seki, Hiroyuki Yoshino como Akihito Akiyama y Yoko Hikasa como Kiyosumi Hirakawa se unirán al elenco de la serie.

El tema de apertura se titulará "Datenshi" interpretado por Creepy Nuts, y los fanáticos pudieron probar este nuevo tema junto con muchas más imágenes del nuevo anime que nunca con su último tráiler. Puedes ver el tráiler más reciente de Call of the Night a continuación:

Sentai Filmworks obtuvo la licencia de Call of the Night para su lanzamiento oficial en inglés y se transmitirá con HIDIVE junto con su estreno en Japón. Describen de la serie como tal: "Atormentado por el insomnio y la pasión por los viajes, Ko Yamori es conducido a las calles iluminadas por la luna todas las noches en una búsqueda sin rumbo de algo que parece no poder nombrar”.

“Su ritual nocturno está marcado por una introspección sin propósito, hasta que conoce ¡Nazuna, que podría ser simplemente un vampiro! El nuevo compañero de Ko podría ofrecerle regalos oscuros y la inmortalidad de un vampiro”.

“Pero hay condiciones que deben cumplirse antes de que Ko pueda hundir sus dientes en el vampirismo, y tendrá que descubrir hasta dónde está. dispuesto a ir a satisfacer sus deseos antes de que pueda escuchar la Llamada de la Noche!"

Visual del anime Yofukashi no Uta

Tomoyuki Itamura está dirigiendo el debut en el anime de Call of the Night para Liden Films (Tokyo Revengers) con Tetsuya Miyanishi como director en jefe. Michiko Yokote se encargará de los guiones, Haruka Sagawa diseñará los personajes y Creepy Nuts interpretará el tema de apertura titulado "Call of the Night".

El elenco del anime Call of the Night actualmente incluye a:

Gen Sato como Kо Yamori.

Sora Amamiya como Nazuna Nanakusa.

Yumiri Hanamori como Akira Asai.

Haruka Tomatsu como Seri Kikyo.

Eri Kitamura como Nico Hirata.

Shizuka Itou como Kabura Honda.

Naomi Ozora como Midori Kohakobe.

Azumi Waki como Hatsuka Suzushiro.

¿Qué piensas? ¿Qué te parece el aspecto del debut en el anime de Call of the Night hasta ahora? ¿Qué esperas ver en su temporada de debut? Mientras esperas el lanzamiento del anime en verano, puedes ir al sitio web oficial de Yofukashi no Uta aquí.

