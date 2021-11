Yofukashi no Uta confirma adaptación de anime por el estudio Linden Films

El manga de Yofukashi no Uta (Call of the Night) está inspirando un anime de televisión que se estrenará en Japón el próximo verano de 2022. Se abrió un sitio web oficial para el anime el jueves, y se reveló un video promocional teaser, visual, elenco y personal.

El video revela y muestra el tema principal Call of the Night de Creepy Nuts. Nuestra guía completa de anime de otoño de 2021 presentó varios títulos populares y podemos esperar más adaptaciones animadas inspiradas de series de manga.

¿Cuándo se estrena el anime Yofukashi no Uta?

El anime de Yofukashi no Uta se estrenará en julio de 2022. Tomoyuki Itamura (serie Monogatari) está dirigiendo el anime en el estudio de animación Linden Films (Tokyo Revengers) con Tetsuya Miyanishi (Josee, The Tiger and the Fish) como director en jefe.

Michiko Yokote (Bleach, Shirobako, Prison School, Cowboy Bebop) está escribiendo los guiones. Haruka Sagawa (Happy-Go-Lucky Days) está diseñando los personajes. La Verdad Noticias te comparte el elenco a continuación:

Gen Satou como Kou Yamori.

Sora Amamiya como Nazuna Nanakusa.

Promocional de Call of the Night (Foto: Linden FIlms)

¿Dónde leer el manga Call of the Night?

Ilustración de Call of the Night por el mangaka Kotoyama

Puedes leer el manga de Call of the Night en VIZ Media. Se trata de un título de comedia romántica y ficción sobrenatural creada e ilustrada por Kotoyama. El autor recientemente dibujó una ilustración para conmemorar el anuncio del anime y puedes verla arriba.

La sinopsis es la siguiente: “Kou Yamori parece el típico estudiante de secundaria en la superficie. Relativamente bueno en los estudios y amable con sus compañeros, se esfuerza mucho por mantener esta fachada. Un día, sin embargo, decide dejar de fingir y abandona la escuela, desarrollando insomnio como resultado de no tener una salida diurna para su energía”.

“Cuando sale a pasear solo por la noche, se siente ligeramente mejor, aunque es consciente de que su incapacidad para dormir debería considerarse un problema grave. En uno de esos paseos, Kou conoce a una extraña chica, Nazuna Nanakusa, que le diagnostica la causa de su insomnio".

“A pesar de haber hecho cambios en su vida, sigue impidiéndole experimentar la verdadera libertad. Ella le dice que no podrá dormir si no está satisfecho con la forma en que pasa sus horas de vigilia”.

“Cuando parece que ha resuelto sus preocupaciones actuales, Nazuna le invita a su apartamento para compartir su futón. Después de un rato, sin saber que él sólo finge estar inconsciente, se inclina sobre él y le muerde el cuello”. Puedes ir al sitio web oficial de Yofukashi no Uta aquí.

