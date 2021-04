Yasuke de Netflix lanza nuevo tráiler y póster con muchos spoilers

Después de causar un gran revuelo con Cannon Busters en el servicio de transmisión en 2019, el creador de la serie LeSean Thomas regresa a Netflix con un nuevo esfuerzo original en Yasuke.

Aprovechando la leyenda del samurái africano que una vez trabajó con Nobunaga Oda, Thomas trabajó con Studio MAPPA (el estudio detrás de la última temporada de Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen y más éxitos importantes) para dar vida a la nueva serie con la ayuda del nominado al Oscar, LaKeith Stanfield, y más talentos.

Esta nueva serie de anime (con un total de seis episodios) llegará a Netflix el 29 de abril de 2021. Para preparar a los fanáticos, la franquicia celebró el estreno con un nuevo tráiler completo y póster que muestra más de lo que veremos en la serie.

Sobre el nuevo anime de Netflix

LeSean Thomas se desempeña como productor ejecutivo y director de Studio MAPPA. Los diseños de personajes para el anime Yasuke son proporcionados por Takeshi Koike (Redline, Lupin the Third: The Woman Called Fujiko Mine), y el nuevo anime presenta música compuesta por el artista nominado al Grammy, Flying Lotus.

Al frente de la serie estará Judas y la estrella del Mesías Negro y nominado al Premio de la Academia LaKeith Stanfield (quien también se desempeña como productor ejecutivo) como la voz detrás del protagonista.

(Foto: Netflix - Studio MAPPA) Nuevo póster del anime

Netflix describe oficialmente al anime de acción como tal: "En un Japón feudal devastado por la guerra, lleno de mechas y magia, el ronin más grande jamás conocido lucha por mantener una existencia pacífica después de una vida pasada de violencia”.

La sinopsis continúa: “Pero cuando una aldea local se convierte en el centro de la agitación social entre los daimyo en guerra, Yasuke debe tomar su espada y transportar a un niño misterioso que es el objetivo de las fuerzas oscuras y los señores de la guerra sedientos de sangre". La Verdad Noticias te compartirá más actualizaciones en el futuro.

