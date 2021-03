Yashahime trae de regreso al padre de Inuyasha y Sesshomaru

Yashahime: Princess Half-Demon ha funcionado bien como secuela de su predecesor, Inuyasha, presentando una nueva generación de cazadores de demonios que son descendientes de los personajes más importantes de la serie original.

La secuela no ha tenido reparos en echar un vistazo a algunos favoritos de los fanáticos con Sesshomaru recibiendo un retroceso importante. Ahora, un fan compartió una imagen promocional del anime y con ello nos recuerda las similitudes entre padres e hijos.

El usuario de Reddit, GreenGil, mostró al padre de Inuyasha con una armadura y un peinado diferente. Esto hace que Sesshomaru también sea la viva imagen de su padre, Toga, quien usó un atuendo defensivo serio durante las muchas batallas que encontró como poderoso demonio:

Así luce Toga, el padre de Sesshomaru e Inuyasha

Con cada episodio revelando un poco más del misterio en cuanto al estado de Inuyasha, Kagome, Sesshomaru y Rin, esta imágen promocional para un próximo episodio no solo nos da una nueva mirada al personaje, sino que también nos muestra cuán parecido es a sus hijos.

Sobre el padre de Sesshomaru e Inuyasha

Toga era el padre de Sesshomaru e Inuyasha, con un poco de su historia contada en la tercera película de Inuyasha, Swords Of An Honorable Ruler, y aunque este demonio de pura sangre no ha aparecido mucho en la última serie, la secuela no duda incluir todo sobre su herencia.

Recientemente, en Yashahime: Princess Half-Demon, hemos visto más detalles revelados sobre los primeros días de Towa y Setsuna, las hijas de Sesshomaru y Rin que actúan como las protagonistas principales de la secuela.

En los últimos capítulos del anime, se mostró que la mano derecha de Sesshomaru, Jaken, estaba vigilando en secreto a Setsuna en su juventud, la secuela ciertamente no ha tenido miedo de traer de vuelta a una gran cantidad de personajes favoritos de los fanáticos.

Aunque el misterio de por qué Sesshomaru había "abandonado" a sus hijas prevalecía en las primeras partes de la secuela, el público ha podido ver mejor a medida que ha pasado el tiempo para redimir al personaje favorito de los fanáticos, mientras realizaba dichas acciones para salvar a su descendencia.

No hace falta decir que los fanáticos están esperando ver cuándo, o si, las hijas de Sesshomaru, Rin, Inuyasha y Kagome se reunirán con sus padres y lucharán junto a los protagonistas originales de la franquicia creada por Rumiko Takahashi. La Verdad Noticias te seguirá compartiendo todo sobre Inuyasha y su secuela Yashahime.

