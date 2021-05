Ya tenemos tráiler para el nuevo anime Lupin III Parte 6

En La Verdad Noticias nos complace compartir que TMS Entertainment, el estudio de animación responsable de éxitos como Dr. Stone y Fruits Basket Remake, anunció recientemente que estaban trabajando en el próximo capítulo de Gentleman Thief (Arsene Lupin) en Lupin III Parte 6.

Ahora, la serie de anime regresó con un nuevo tráiler que nos ofreció un vistazo rápido a las aventuras que te esperan. Con la serie programada para estrenarse en octubre de 2021, los fanáticos están ansiosos de ver qué desafíos les esperan a Lupin y sus amigos.

Después de todo, el primer póster de la próxima temporada nos brindó un Gentleman Thief que parece albergar un "Two-Face" (dos caras). Puedes ver el nuevo video promocional de Lupin The Third a continuación, junto con más información.

Tráiler de Lupin III Parte 6

Lupin III ha sido uno de los protagonistas de anime de más larga duración, apareciendo por primera vez bajo la pluma del mangaka Monkey Punch en la década de 1960 y continuando recibiendo nuevas series de animación japonesa y largometrajes a lo largo de las décadas.

El año pasado, Lupin y su equipo fueron llevados a un nuevo mundo de animación generado por computadora con la película Lupin III The First, presentando un nuevo desafío para la manada de ladrones que se relacionó con la historia del linaje de Lupin.

TMS Entertainment compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, preparando a los fanáticos para la sexta parte de la serie que se ha convertido en un elemento básico dentro del mundo del anime.

¿De qué trata Lupin The Third Part 6?

Foto: TMS Entertainment - Lupin The Third Part 6

La descripción oficial de Lupin The Third Part Six (nombre en inglés) fue revelada por el estudio TMS Entertainment, con un breve vistazo a la próxima aventura: “2021 marca el 50 aniversario de la serie animada y, por lo tanto, Lupin vuelve a hacerlo”.

“La nueva serie se desarrollará con el tema del ‘misterioso Lupin y la pandilla lanzada a la era moderna’. ¿Cuál podría ser su próximo objetivo?”, se lee en la descripción para Lupin III Parte 6.

Si bien los fanáticos se sorprendieron por la nueva obra de arte revelada por TMS, muchos otros estaban emocionados por el hecho de que Lupin aparentemente estaba abandonando su chaqueta roja y volviendo a la verde con la que había comenzado en las primeras partes de la serie.

Un dato curioso es que Hayao Miyazaki de Studio Ghibli dirigió la película de Lupin, El castillo de Cagliostro de 1979, antes de sus éxitos como El Viaje de Chihiro. ¿Estás emocionado por la llegada de esta nueva serie Lupin III Parte 6?

