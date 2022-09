Ya son 15 años desde el estreno de Evangelion 1.0 You Are (Not) Alone

La película Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone se estrenó en cines japoneses un 1 de septiembre hace 15 años. El largometraje fue el primero del proyecto Rebuild of Evangelion basado en la franquicia de anime Neon Genesis Evangelion creada por Hideaki Anno.

Según información del portal Kudasai, la película de anime cuenta con el mismo elenco de seiyuu (actores de voz), incluyendo a Megumi Ogata como Shinji Ikari, Megumi Hayashibara como Rei Ayanami y Kotono Mitsuishi como Misato Katsuragi.

¿Es Rebuild of Evangelion canon?

La serie de películas Rebuild of Evangelion es canon y originalmente estaba prevista a ser un total de 3 películas consideradas como el remake de Neon Genesis Evangelion. Sin embargo, se confirmó que el equipo de producción no pudo reutilizar los dibujos originales creados en el estudio GAINAX.

Como no se lograron rescatar los dibujos de la serie de anime, la producción tuvo que comenzar desde cero. Esto fue un beneficio, ya que el proyecto comenzó a desviarse de la historia original y nos presentó diferentes líneas de la trama junto con nuevos personajes.

Acerca de Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone

Hideaki Anno dirigió la película junto con los asistentes de dirección en la animación japonesa Neon Genesis Evangelion, Kazuya Tsurumaki y Masayuki. Shinji Higuchi y Tomoki Kyoda se encargaron de los storyboards.

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone abarca los seis primeros episodios de la serie original. Su lanzamiento tuvo buenas críticas en Japón, ya que recaudó más de 2 mil millones de yenes junto con sus ingresos del video doméstico.

You Are (Not) Alone tuvo una recepción generalmente positiva en el extranjero. Algunos la calificaron como “demasiado alejada de la serie y que recortó detalles importantes”, mientras que otros elogiaron la dirección, banda sonora, trama y uso de animación CGI. El largometraje recibió los premios de Animation Kobe y en la Tokyo International Anime Fair.

Para ver Evangelion en orden te recomendamos comenzar con la serie original Neon Genesis Evangelion. Luego las películas Evangelion: Death and Rebirth (1997) y The End of Evangelion (1997). Finalmente, disfruta de las películas Rebuild of Evangelion:

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (2007)

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (2012)

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time (2021)

Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que la película Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time llegará a cines de Latinoamérica este mes. Konnichiwa Festival y Cinépolis programaron su lanzamiento para el 29 de septiembre.

