World Dai Star es el nuevo proyecto del creador de Akame Ga Kill

Se anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto multimedia llamado World Dai Star para 2023. El proyecto se centra en el tema de las "chicas de teatro" y se lanzó una imagen teaser con uno de los personajes.

Más información sobre el proyecto World Dai Star estará disponible el 27 de noviembre de 2022 a través de una transmisión en vivo de YouTube programada a las 7:30 pm JST (5:30 am EST).

El anuncio inicial no revela el tipo de adaptación de medios que estará involucrado en el proyecto (por ejemplo, serie o película de anime, manga, novelas, etc.). Al escritor de manga Takahiro (Akame ga Kill, Yuki Yuna is a Hero, Chained Soldier) se le atribuye la creación de la historia original.

El artista y diseñador de VTuber, Mika Pikazo, está creando los diseños de personajes originales. Pikazo es conocido por diseñar los VTubers Kaguya Luna y Hakos Baelz. Por otra parte, La Verdad Noticias informó antes sobre una popular VTuber que se sinceró con sus fanáticos.

Imagen de "World Dai Star".

El programa de transmisión en vivo del anuncio especial contará con una variedad de actrices de voz que participarán. Presumiblemente, se espera que todos sean elegidos para roles no revelados.

Incluyen a Manaka Iwami, Ikumi Hasegawa, Maria Naganawa, Shuka Saitou, Reina Kondou y Minami Tanaka. La actriz Nanako Mori será la MC del programa. Informaremos más detalles del proyecto World Dai Star y el mundo del anime en el futuro.

Te puede interesar: Estrenos de anime que llegan a Prime Video este otoño 2022

Sinopsis de Akame Ga Kill

Tatsumi es un chico de campo que llega a la capital del Imperio para alistarse en el ejército. Su intención es ascender rápidamente para poder ganar dinero y salvar a su pueblo del hambre debido a los grandes impuestos que tienen que pagar.

Pero cuando llega a la ciudad se da cuenta que no todo es como él esperaba. Debido a una serie de acontecimientos deberá enfrentarse a un grupo de sicarios conocido como Night Raid, pero la capital esconde secretos que Tatsumi jamás podría imaginar...

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram